Мишустин оценил ситуацию с развитием микроэлектроники

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия в ближайшие два года инвестирует в развитие микроэлектроники порядка 142 миллиардов рублей, а до 2024 года на эти цели заложено около 266 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Россия в ближайшие два года инвестирует в развитие микроэлектроники порядка 142 миллиардов рублей, а до 2024 года на эти цели заложено около 266 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

"Кроме того, что мы приняли стратегические документы, мы предусмотрели инвестиции в ближайшие два года, инфраструктурные инвестиции в размере 142 миллиардов рублей. Общие инвестиции до 2024 года, связанные с микроэлектроникой, составят примерно 266 миллиардов рублей", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.

Премьер-министр напомнил, что в начале года была утверждена стратегия развития электронной промышленности РФ. Она предполагает рост объемов выпуска электроники к 2030 году в 2,5 раза, экспорта - в 2,7 раза. Отечественная электронная продукция к 2030 году должна занимать не менее 59% внутреннего рынка.

"Интеллектуальный потенциал наших разработчиков остался на высочайшем уровне. Так называемые дизайн-центры, которые занимаются непосредственной разработкой чипов, микроэлектроники, у нас в России сохранились... Именно на это были направлены соответствующие изменения в налоговом маневре, чтобы и компании, кто будет заниматься дизайном чипов, получили эти льготы и не убегали на Запад", - отметил Мишустин.

Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о проведении налогового маневра в IT-отрасли. Второе и третье чтение запланировано на среду.