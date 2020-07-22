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Мишустин оценил ситуацию с развитием микроэлектроники
Россия в ближайшие два года инвестирует в развитие микроэлектроники порядка 142 миллиардов рублей, а до 2024 года на эти цели заложено около 266 миллиардов... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:55
михаил мишустин
госдума рф
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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михаил мишустин, госдума рф, владимир путин, экономика

Мишустин оценил ситуацию с развитием микроэлектроники

12:55 22.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия в ближайшие два года инвестирует в развитие микроэлектроники порядка 142 миллиардов рублей, а до 2024 года на эти цели заложено около 266 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Кроме того, что мы приняли стратегические документы, мы предусмотрели инвестиции в ближайшие два года, инфраструктурные инвестиции в размере 142 миллиардов рублей. Общие инвестиции до 2024 года, связанные с микроэлектроникой, составят примерно 266 миллиардов рублей", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
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Премьер-министр напомнил, что в начале года была утверждена стратегия развития электронной промышленности РФ. Она предполагает рост объемов выпуска электроники к 2030 году в 2,5 раза, экспорта - в 2,7 раза. Отечественная электронная продукция к 2030 году должна занимать не менее 59% внутреннего рынка.
"Интеллектуальный потенциал наших разработчиков остался на высочайшем уровне. Так называемые дизайн-центры, которые занимаются непосредственной разработкой чипов, микроэлектроники, у нас в России сохранились... Именно на это были направлены соответствующие изменения в налоговом маневре, чтобы и компании, кто будет заниматься дизайном чипов, получили эти льготы и не убегали на Запад", - отметил Мишустин.
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Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о проведении налогового маневра в IT-отрасли. Второе и третье чтение запланировано на среду.
Президент РФ Владимир Путин в конце июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, в том числе бессрочно снизить ставку страховых взносов компаний до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль - до 3% с 20%. Законопроект подготовлен кабмином во исполнение этого поручения и предусматривает введение этих новаций с 2021 года, а также обнуление ставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты.
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Михаил МишустинГосдума РФВладимир ПутинЭкономика
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