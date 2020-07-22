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Парламент Каталонии призвал короля Испании отречься от престола
Парламент испанского автономного сообщества Каталония утвердил выводы комиссии по расследованию введения в стране прямого правления испанских властей после... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:32
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"граждане", педро санчес, podemos, филипе vi, каталония, испания, в мире

Парламент Каталонии призвал короля Испании отречься от престола

12:32 22.07.2020
815
© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкКороль Испании Филипе VI
Король Испании Филипе VI
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Король Испании Филипе VI. Архивное фото
МАДРИД, 22 июл - РИА Новости. Парламент испанского автономного сообщества Каталония утвердил выводы комиссии по расследованию введения в стране прямого правления испанских властей после проведения так называемого референдума о независимости в 2017 году, в которых осуждаются действия премьера Педро Санчеса, предыдущего главы кабинета Мариано Рахоя, а также содержится призыв к королю Фелипе VI отречься от престола и провести на всей территории Испании референдум о форме правления.
За проголосовали 69 депутатов от партий, выступающих за независимость автономного сообщества, против 56 - от соцпартии, "Граждан" и Народной партии. Представители левой CatComu-Podem (каталонское отделение Podemos) воздержались по большинству пунктов и поддержали предложение об отречении короля и референдуме.
Это далеко не первый документ, который принимает каталонский парламент в связи с применением властями Испании 155 статьи конституции после объявления независимости Каталонии, что позволило ввести в автономном сообществе прямое правление - отстранить от власти женералитет и распустить региональный парламент.
В нем признается "существование политического конфликта между Каталонией и Испанским государством", который, по мнению сторонников независимости, "стал следствием отказа государства от признания права на самоопределение Каталонии". Каталонский парламент требует признать это право и признать законными результаты голосования на референдуме о независимости 1 октября 2017 года.
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Законодатели назвали применение 155 статьи "государственным переворотом".
Они считают, что король Фелипе VI сыграл ключевую роль в применении 155 статьи, осудили его обращение к нации, в котором он назвал действия каталонских властей "неприемлемым неподчинением в отношении государственной власти".
"Вне зависимости от проведения референдума о независимости Каталонии ради здоровой демократии мы считаем необходимым отречение Фелипе VI, полное расследование политического вмешательства и коррупции монархии Бурбонов и референдум о монархии и республике в остальном государстве", - говорится в выводах комиссии парламента.
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Так называемый "референдум о независимости", в котором приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании, состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года. Он был признан правительством Испании и Конституционным судом незаконным. Основываясь на результатах голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении руководства женералитета, парламента и силовых структур были возбуждены уголовные дела.
Верховный суд Испании 14 октября 2019 года вынес приговоры 12 каталонским политикам. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих суд признал виновными в неподчинении, они приговорены к штрафам.
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"Граждане"Педро СанчесPodemosФилипе VIКаталонияИспанияВ мире
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