Парламент Каталонии призвал короля Испании отречься от престола

МАДРИД, 22 июл - РИА Новости. Парламент испанского автономного сообщества Парламент испанского автономного сообщества Каталония утвердил выводы комиссии по расследованию введения в стране прямого правления испанских властей после проведения так называемого референдума о независимости в 2017 году, в которых осуждаются действия премьера Педро Санчеса , предыдущего главы кабинета Мариано Рахоя, а также содержится призыв к королю Фелипе VI отречься от престола и провести на всей территории Испании референдум о форме правления.

За проголосовали 69 депутатов от партий, выступающих за независимость автономного сообщества, против 56 - от соцпартии, " Граждан " и Народной партии. Представители левой CatComu-Podem (каталонское отделение Podemos ) воздержались по большинству пунктов и поддержали предложение об отречении короля и референдуме.

Это далеко не первый документ, который принимает каталонский парламент в связи с применением властями Испании 155 статьи конституции после объявления независимости Каталонии, что позволило ввести в автономном сообществе прямое правление - отстранить от власти женералитет и распустить региональный парламент.

В нем признается "существование политического конфликта между Каталонией и Испанским государством", который, по мнению сторонников независимости, "стал следствием отказа государства от признания права на самоопределение Каталонии". Каталонский парламент требует признать это право и признать законными результаты голосования на референдуме о независимости 1 октября 2017 года.

Законодатели назвали применение 155 статьи "государственным переворотом".

Они считают, что король Фелипе VI сыграл ключевую роль в применении 155 статьи, осудили его обращение к нации, в котором он назвал действия каталонских властей "неприемлемым неподчинением в отношении государственной власти".

"Вне зависимости от проведения референдума о независимости Каталонии ради здоровой демократии мы считаем необходимым отречение Фелипе VI, полное расследование политического вмешательства и коррупции монархии Бурбонов и референдум о монархии и республике в остальном государстве", - говорится в выводах комиссии парламента.

Так называемый "референдум о независимости", в котором приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании, состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года. Он был признан правительством Испании и Конституционным судом незаконным. Основываясь на результатах голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении руководства женералитета, парламента и силовых структур были возбуждены уголовные дела.