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Ядерные технологии
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В Минэнерго Белоруссии рассказали о сотрудничестве с МАГАТЭ
Безопасность Белорусской АЭС является приоритетом, плотное сотрудничество с МАГАТЭ идет с самого начала ядерного проекта, заявил директор департамента по... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:09
ядерные технологии
белорусская аэс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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353
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белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), магатэ, гродненская область, белоруссия, в мире

В Минэнерго Белоруссии рассказали о сотрудничестве с МАГАТЭ

12:09 22.07.2020
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© РИА Новости / Юлия ЧичеринаСтроящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии
Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Безопасность Белорусской АЭС является приоритетом, плотное сотрудничество с МАГАТЭ идет с самого начала ядерного проекта, заявил директор департамента по ядерной энергетике министерства энергетики Белоруссии Василий Полюхович.
"Безопасность атомной станции для нас является приоритетом. Создана система надзора за строительством атомной станции, которая включает как ведомственный, так и государственный надзор", - сказал Полюхович в ходе онлайн-конференции "Атомная энергетика в Беларуси: выгоды и перспективы".
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
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"По оценке международных экспертов и специалистов, наш проект реализуется успешно и в соответствии с международными требованиями и рекомендациями МАГАТЭ. С агентством мы очень плотно сотрудничаем с самого начала нашего ядерного проекта", - подчеркнул он.
Представитель Минэнерго Белоруссии сообщил, что "проходят регулярно все рекомендуемые миссии международного агентства". "Эксперты международного агентства проводят у нас по нашей просьбе экспертные оценки, и последняя миссия так называемая INIR, которая оценила нашу инфраструктуру, готовность к пуску атомной станции, и все эксперты подтвердили довольно хорошую работу белорусской стороны по данному вопросу", - сказал он.
БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на август нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть - на сентябрь-октябрь. Ввод второго энергоблока запланирован на 2021 год.
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Ядерные технологииБелорусская АЭСМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)МАГАТЭГродненская областьБелоруссияВ мире
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