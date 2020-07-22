Эксперт оценил решение США закрыть генконсульство Китая в Хьюстоне

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Решение США закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне является частью наступления на Китай для создания правового задела в будущем, при этом Пекин вряд ли жестко ответит на действия американской стороны, читает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Решение США закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне является частью наступления на Китай для создания правового задела в будущем, при этом Пекин вряд ли жестко ответит на действия американской стороны, читает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко

Ранее главный редактор издания Global Times сообщил в своем Twitter, что американские власти потребовали от Китая в течение трех суток закрыть дипмиссию в Хьюстоне. Позднее МИД КНР подтвердил эту информацию. В китайском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Китай призывает США немедленно отменить это "ошибочное решение", назвав шаги Вашингтона политической провокацией.

"Первое, что хочу сказать, Соединенные Штаты рассматривают все это как часть наступления на Китай. Вот их основная стратегия - это то, что называется, во-первых, ни минуты покоя Китаю. То есть постоянно создавать Китаю некую трудность, некую проблему, чтобы ему было просто не доведения активной международной политики. Все время надо тушить пожар: то Гонконг, то Тибет, то Синьцзян, то сепаратизм в Маньчжурии, искусственно раздуваемый США, то дипсобственность в США. Все время, чтобы ему было не до крупной международной политики", - сказал Фененко РИА Новости.

Как отметил эксперт, во-вторых, США тем самым создают определенный правовой задел на будущее.

"Обвинения будут постоянно в том, что китайские дипломаты ведут некий шпионаж, значит, против них в будущем можно предпринимать меры, несмотря на дипломатический статус. Можно будет протянуть соответствующие заявления в конгрессе США. Вот это суть американской стратегии", - пояснил Фененко.

По мнению эксперта, практика показывает, что Китай не особенно жестко реагирует.

"Как всегда все ограничивается нотами, все ограничивается заявлениями. Я никогда не видел какой-то особенно жесткий шаг со стороны Китая. Американцы это очень хорошо понимают", - сказал он.

Как отметил Фененко, американцев еще больше раззадорит, если Пекин не будет принимать ответных мер, например, закрывать американские дипмиссии в Китае или высылать американских дипломатов. "В американской политической культуре субъект, который не принимает ответных жестких мер, рассматривается изначально как слабак", - сказал эксперт.

При этом Фененко считает, что в данном случае нет параллели с тем, когда США потребовали от России передать американской стороне российскую дипсобственность.

"Конечно, (нет). Интереснее другое, что Китай не принимает особенно жестких мер в отношении Вашингтона", - сказал эксперт.