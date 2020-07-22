Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574689999.html
Выигравшие грин-карты, но не попавшие в США россияне судятся с Трампом
Группа граждан России и других стран, выигравших в лотерею госдепа право жить в Америке, но не допущенных в США, подали в суд на президента Дональда Трампа и... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:08
россия
майк помпео
дональд трамп
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/96703/96/967039672_0:101:2500:1507_1400x0_80_0_0_4cb65a034d8f10f5334b855cd0a8123f.jpg
https://ria.ru/20200715/1574373394.html
https://ria.ru/20200518/1571588854.html
https://ria.ru/20200624/1573402307.html
Они уже не россияне, пусть пешком через Мексику добираются
41
Какие это россияне? Это уже исключительные граждани. Только не нудные Америке ну и России тоже.
19
8
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/96703/96/967039672_0:101:2500:1507_1400x0_80_0_0_4cb65a034d8f10f5334b855cd0a8123f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/96703/96/967039672_179:0:2322:1607_1400x0_80_0_0_d6f722014a6edb24c10799b2f75c19ab.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/96703/96/967039672_447:0:2054:1607_1400x0_80_0_0_86295b2002d4234672c21752dac3193a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, майк помпео, дональд трамп, сша

Выигравшие грин-карты, но не попавшие в США россияне судятся с Трампом

08:08 22.07.2020
5580
© Fotolia / Roman LipovskiyГрин-карта и доллары США
Грин-карта и доллары США
© Fotolia / Roman Lipovskiy
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Группа граждан России и других стран, выигравших в лотерею госдепа право жить в Америке, но не допущенных в США, подали в суд на президента Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео с требованием впустить их в страну, говорится в исковом заявлении.
Американские консульства по всему миру де-факто не выдают визы и не проводят собеседования из-за пандемии коронавируса, кроме экстренных случаев. Кроме того, Трамп в апреле приостановил въезд ряда категорий иностранцев, в том числе и тех, кто выиграл в лотерею грин-карту и находился на разных стадиях оформления выезда в США.
Среди истцов — около полутора десятков уроженцев России, большая группа граждан Турции, а также граждане Украины, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Палестины, Египта и Сирии.
Так, уроженец Киргизии Уткирбек Абдумоминов выиграл грин-карту и приехал в США, где стал готовиться к приезду семьи. Однако его семья не смогла попасть в США из-за ограничений по коронавирусу. К настоящему времени виза членов его семьи истекла.
Беженцы
15 июля, 11:26
Полиция ФРГ нашла 31 нелегального мигранта на границе с Чехией
Украинский гражданин Олег Каманев и его семья получили визу для выезда в США в феврале, но у жены Каманева Виктории Грозевой запросили дополнительные медицинские справки. Когда она их представила в апреле, визы уже не выдавали и семье пришлось выехать в США без Грозевой.
Семье российского гражданина Андрея Савенкова визы выдали в январе, но сам Савенков подвергся дополнительной проверке и до сих пор не имеет никаких новостей из консульства.
Россиянка Елена Новоспасская с мужем и дочерью подала заявление на оформление документов, но ей до сих пор не назначили интервью. В похожей ситуации оказались еще целый ряд истцов.
Многие истцы уже продали свои дома и уволились с работы, а в результате их переезд перенесен на неопределенное время и может вообще не состояться, поскольку выигравшим лотерею госдепа дается лишь ограниченное время на переезд в Америку.
Грин-карта и доллары США
18 мая, 00:45Распространение нового коронавируса
NYT: число заявок на получение грин-карт снизилось на фоне COVID-19
Истцы предъявляют Трампу и Помпео претензии по восьми пунктам, заявляя, что они превысили свои полномочия. От суда требуют отменить апрельский указ Трампа, ограничивающий въезд ряда категорий иностранцев, предоставить истцам доступ к интервью, перевыпустить истекшие визы и, в конечном счете, допустить истцов и их родственников на американскую территорию.
Программа Diversity Visa проводится с 1990 года, и каждый год отбирает 55 тысяч иммигрантов, которые могут переехать в США вместе с семьями. Для получения визы и впоследствии грин-карты необходимо обладать определенным уровнем образования и знания английского языка, а также обосновать отсутствие намерения "сидеть на шее" у государства в США. В лотерее не могут участвовать уроженцы стран, поставляющих в США более 50 тысяч иммигрантов ежегодно. Уроженцы России не могли играть в лотерею с 2005 по 2010 год, но с тех пор эмиграция из РФ в США снизилась, и россияне вновь получили возможность участия.
Трамп не раз заявлял о намерении отменить лотерею и принимать тех иммигрантов, которые владеют необходимыми США профессиями и знаниями.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Флаг Соединенных Штатов Америки
24 июня, 09:06
Главы Apple и Google разочарованы решением США по трудовым мигрантам
8622206
Обсудить 8
РоссияМайк ПомпеоДональд ТрампСША
Популярные комментарии
Они уже не россияне, пусть пешком через Мексику добираются
22 июля, 08:25
Ю.Юрий .
3810002
Какие это россияне? Это уже исключительные граждани. Только не нудные Америке ну и России тоже.
22 июля, 09:15
Andrey Bodrey
1800010
Рекомендуем
Вадим Техов
"Не показала личную переписку": кто зарезал девушку в Осетии
Школа №8
В Астрахани закрыли школу, которая принимала безнадежных учеников
Посетители на открытии выставки Предчувствуя ХХ век в Третьяковской галерее.
Выставка графики Васнецова, Врубеля, Серова открылась в Третьяковке
Мумия кричащей женщины из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахари во время исследования, проводимого профессором Захой Хавассом
Ученые раскрыли тайну смерти "кричащей мумии" из Египта
Магазин компании Huawei в Пекине
"Китай нанесет удар по Европе": США начали добивать глобализацию
Не уйду! Дегтярев не намерен покидать пост врио главы Хабаровского края
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Вертолет МИ-8АМТШ-ВН
В России начались летные испытания новейшего штурмового вертолета
Сотрудник полиции
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
Школьные рюкзаки
В США оставили под арестом школьницу, осужденную за несделанное задание
Кадры из Потртленда, где полицейские напали на освещающих протесты российских журналистов
В США полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты
Участник соревнований в компетенции Изготовление прототипов мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills
В Москве в августе пройдут отборочные соревнования на WorldSkills Russia
Актер Андрей Сиротин
Актер Андрей Сиротин умер в 34 года
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев заявил, что Зеленский "открыл врата ада"
Владельцы вокальной студии в Москве Аделина и Манвел Григорян
В Москве вокальная студия из-за пандемии ушла в режим онлайн
Полиция
СМИ сообщили подробности убийства девушки в центре Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
00:33Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
00:31Экс-глава ФБР Коми выпустит вторую книгу мемуаров за три года
00:28Опрос: 63% американцев поддерживают движение Black Lives Matter
Лента новостейМолния