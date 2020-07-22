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Религия и мировоззрение
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Историк: вопрос о том, кто дал санкцию на убийство Романовых, не решен
Исследования, проводимые в рамках дела об убийстве царской семьи, не смогли дать однозначный ответ на вопрос о том, кто именно отдал приказ о расстреле... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:33
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религия, новости - религия и мировоззрение, александр романович, николай ii, русская православная церковь, российский государственный гуманитарный университет, лев троцкий, москва, екатеринбург, общество

Историк: вопрос о том, кто дал санкцию на убийство Романовых, не решен

10:33 22.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковРепродукция картины Валентина Серова "Портрет Императора Николая II
Репродукция картины Валентина Серова Портрет Императора Николая II
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Исследования, проводимые в рамках дела об убийстве царской семьи, не смогли дать однозначный ответ на вопрос о том, кто именно отдал приказ о расстреле Романовых - было ли это решение большевистских властей в Екатеринбурге или же руководителей советского государства, сообщил РИА Новости один из участников экспертиз, доцент Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.
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"Есть вопросы, которые остаются, - они просто не могут быть разрешены исходя из современной источниковой базы. Например, мы не можем сказать однозначно, давал ли большевистский центр, то есть (Владимир) Ленин и (Яков) Свердлов, санкцию на убийство. Это вопрос, который давно существует", - сказал Пчелов.
По его словам, работу исследователей затрудняет то, что не все документы сохранились. Так и не удалось обнаружить материалы Уральского облсовета, в том числе протоколы заседаний его президиума, где, по воспоминаниям современников, не раз обсуждался вопрос о судьбе императора Николая II.
Очевидно, отметил Пчелов, что решение о расстреле Романовых принимал Уральский совет большевиков, у которого были определенные договоренности с руководителями в Москве, но "была ли эта санкция получена или нет - это остается вопросом". По мнению историка, такая "отмашка", по косвенным данным, была дана.
"Уральский совет, екатеринбургская большевистская власть все время поддерживала непосредственные контакты по телеграфу с центром. И центр следил очень внимательно за тем, что происходит в Екатеринбурге. Один из руководителей этого совета, военный комиссар Голощёкин, в начале июля 1918 года был в Москве на V Всероссийском съезде Советов, где общался со Свердловым и с Лениным. И, по всей видимости, там была достигнута договоренность, что в случае обострения военной ситуации в Екатеринбурге - тогда же шла Гражданская война - екатеринбургский совет может принять самостоятельное решение об убийстве царской семьи", - рассказал историк.
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Далее, добавил он, когда дело уже шло к убийству, из Екатеринбурга в Кремль, Ленину и Свердлову была послана телеграмма о том, что "условленного с Филипповым суда по военным обстоятельствам ... ждать не можем", и что "если ваши мнения противоположны, сейчас же вне всякой очереди сообщите".
Как пояснил эксперт, под "Филипповым" имелся в виду Филипп Голощёкин, а смысл телеграммы был в том, что, хотя предполагался судебный процесс над Николаем II, однако ждать больше нельзя в связи со сложившейся ситуацией, и если у центра противоположное мнение, то пусть он свяжется напрямую с Екатеринбургом. "Но ответа, по всей видимости, никакого не последовало, потому что ответ предполагался только, если бы центр был против этого убийства. Центр не был против, и поэтому, на мой взгляд, это молчание и означало согласие центра с тем, что произошло", - заметил Пчелов.
По его мнению, в то время советская власть оказалась фактически в патовой ситуации, когда любое из возможных решений в отношении царской семьи имело бы для нее негативные последствия.
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"Выпустить Романовых или кого-то из них, даже детей, - да никогда бы не выпустили... Это значило подписать себе, по сути, смертный приговор, потому что сразу бы оказывались наследники престола за рубежом, и это был центр притяжения всех антибольшевистских сил, это совершенно ясно. Оставить их в живых, соответственно, тоже было невозможно. Объявить о том, что они убиты, было нельзя перед лицом международной общественности, поскольку это показало бы советскую власть кровавым мясником. То есть, везде была патовая ситуация и поэтому было принято то решение, которое было наиболее логичным: тайное убийство и сокрытие улик", - сказал Пчелов.
После того как удалось бы замести следы, организаторы преступления планировали объявить только об убийстве Николая II и не объявлять об убийстве семьи, добавил он.
В целом, по мнению эксперта, вопрос о том, отдавал ли Ленин или кто-то из высшего руководства большевиков приказ о расправе над Романовыми, или же это была инициатива уральских большевиков, "уже вторичен", поскольку "всё это звенья одной цепи".
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