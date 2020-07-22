Историк: вопрос о том, кто дал санкцию на убийство Романовых, не решен

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Исследования, проводимые в рамках дела об убийстве царской семьи, не смогли дать однозначный ответ на вопрос о том, кто именно отдал приказ о расстреле Романовых - было ли это решение большевистских властей в Екатеринбурге или же руководителей советского государства, сообщил РИА Новости один из участников экспертиз, доцент Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.
"Есть вопросы, которые остаются, - они просто не могут быть разрешены исходя из современной источниковой базы. Например, мы не можем сказать однозначно, давал ли большевистский центр, то есть (Владимир) Ленин и (Яков) Свердлов, санкцию на убийство. Это вопрос, который давно существует", - сказал Пчелов.
По его словам, работу исследователей затрудняет то, что не все документы сохранились. Так и не удалось обнаружить материалы Уральского облсовета, в том числе протоколы заседаний его президиума, где, по воспоминаниям современников, не раз обсуждался вопрос о судьбе императора Николая II.
Очевидно, отметил Пчелов, что решение о расстреле Романовых принимал Уральский совет большевиков, у которого были определенные договоренности с руководителями в Москве, но "была ли эта санкция получена или нет - это остается вопросом". По мнению историка, такая "отмашка", по косвенным данным, была дана.
"Уральский совет, екатеринбургская большевистская власть все время поддерживала непосредственные контакты по телеграфу с центром. И центр следил очень внимательно за тем, что происходит в Екатеринбурге. Один из руководителей этого совета, военный комиссар Голощёкин, в начале июля 1918 года был в Москве на V Всероссийском съезде Советов, где общался со Свердловым и с Лениным. И, по всей видимости, там была достигнута договоренность, что в случае обострения военной ситуации в Екатеринбурге - тогда же шла Гражданская война - екатеринбургский совет может принять самостоятельное решение об убийстве царской семьи", - рассказал историк.
Далее, добавил он, когда дело уже шло к убийству, из Екатеринбурга в Кремль, Ленину и Свердлову была послана телеграмма о том, что "условленного с Филипповым суда по военным обстоятельствам ... ждать не можем", и что "если ваши мнения противоположны, сейчас же вне всякой очереди сообщите".
Как пояснил эксперт, под "Филипповым" имелся в виду Филипп Голощёкин, а смысл телеграммы был в том, что, хотя предполагался судебный процесс над Николаем II, однако ждать больше нельзя в связи со сложившейся ситуацией, и если у центра противоположное мнение, то пусть он свяжется напрямую с Екатеринбургом. "Но ответа, по всей видимости, никакого не последовало, потому что ответ предполагался только, если бы центр был против этого убийства. Центр не был против, и поэтому, на мой взгляд, это молчание и означало согласие центра с тем, что произошло", - заметил Пчелов.
По его мнению, в то время советская власть оказалась фактически в патовой ситуации, когда любое из возможных решений в отношении царской семьи имело бы для нее негативные последствия.
"Выпустить Романовых или кого-то из них, даже детей, - да никогда бы не выпустили... Это значило подписать себе, по сути, смертный приговор, потому что сразу бы оказывались наследники престола за рубежом, и это был центр притяжения всех антибольшевистских сил, это совершенно ясно. Оставить их в живых, соответственно, тоже было невозможно. Объявить о том, что они убиты, было нельзя перед лицом международной общественности, поскольку это показало бы советскую власть кровавым мясником. То есть, везде была патовая ситуация и поэтому было принято то решение, которое было наиболее логичным: тайное убийство и сокрытие улик", - сказал Пчелов.
После того как удалось бы замести следы, организаторы преступления планировали объявить только об убийстве Николая II и не объявлять об убийстве семьи, добавил он.
В целом, по мнению эксперта, вопрос о том, отдавал ли Ленин или кто-то из высшего руководства большевиков приказ о расправе над Романовыми, или же это была инициатива уральских большевиков, "уже вторичен", поскольку "всё это звенья одной цепи".
Ранее глава канцелярии дома Романовых Александр Закатов высказывал мнение, что президиуму Уральского облсовета мог поступить устный приказ из Москвы о расстреле царской семьи в связи с наступлением белых армий. Закатов обращал внимание на то, что один из лидеров большевиков Лев Троцкий в своих воспоминаниях прямым текстом указал, что председатель ВЦИК Яков Свердлов в разговоре с ним сказал, что вопрос о казни царской семьи "решили они с Ильичом". Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге.