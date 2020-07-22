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Миллион за ребенка. Что готовит новый кандидат в президенты США
Семейные откровения, слезы и рассуждения об абортах — этим запомнилось первое публичное выступление новоявленного кандидата в президенты США рэпера Канье Уэста. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:00
коронавирус covid-19
фбр
дональд трамп
канье уэст
джо байден
сша
в мире
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Есть фильм, его американцы сняли, называется - «Идеократия». Очень пророческое кино. Основа сюжета в том, что масс культура привела к полной деградации общества. Они свой урожай поливали газировкой, т.к. она была дешевле воды, а президентом там был известный чернокожий актёр, бодибилдер и порнозвезда.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574668145_0:164:3059:1885_1400x0_80_0_0_4501f4b6b9a2e9a264cee56b16b06ca1.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус covid-19, фбр, дональд трамп, канье уэст, джо байден, сша, в мире

Миллион за ребенка. Что готовит новый кандидат в президенты США

08:00 22.07.2020
9548
© REUTERS / Randal HillКанье Уэст на закрытом предвыборном ралли в Чарлстоне в Южной Каролине
Канье Уэст на закрытом предвыборном ралли в Чарлстоне в Южной Каролине
© REUTERS / Randal Hill
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. Семейные откровения, слезы и рассуждения об абортах — этим запомнилось первое публичное выступление новоявленного кандидата в президенты США рэпера Канье Уэста. Его внесли в бюллетень лишь в штате Оклахома, но экстравагантная избирательная кампания уже стартовала. Тем временем реальные претенденты — Джо Байден и Дональд Трамп — ведут гонку, исход которой все более непредсказуем.

Посулы и признания

У американского рэпера, продюсера и дизайнера Канье Уэста много титулов: рекордсмен по количеству "Грэмми" — 21 награда, самый продаваемый музыкант, завсегдатай списка Forbes, один из самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Теперь Канье метит в президенты — во главе "Birthday Party".
Кампания началась громко — с закрытого ралли в Чарлстоне в Южной Каролине. Кандидат выглядел экстравагантно: в простой черной футболке и бронежилете, с выбритыми на затылке цифрами 2020. Выступал без микрофона, перекрикивая публику. Речь зашла об абортах, и артист разрыдался. Вспомнил, что отец был "слишком занят", а мать хотела прервать беременность. "И я сам едва не убил дочь", — признался рэпер. Когда жена, звезда телешоу Ким Кардашьян, забеременела, он раздумывал, оставить ребенка или нет. Расчувствовавшись, рэпер предложил "всем, у кого есть дети, по миллиону долларов".
© REUTERS / Randal HillКанье Уэст на закрытом предвыборном ралли в Чарлстоне в Южной Каролине
Канье Уэст на закрытом предвыборном ралли в Чарлстоне в Южной Каролине
© REUTERS / Randal Hill
Канье Уэст на закрытом предвыборном ралли в Чарлстоне в Южной Каролине
На следующий день он рассказал, что Кардашьян обращалась за помощью к врачу, чтобы запереть мужа дома. В начале июля издание TMZ со ссылкой на инсайдеров писало: близкие Уэста беспокоятся, не обострилось ли у него биполярное расстройство. Ранее артист обмолвился, что лекарства против психического недуга принимает не всегда.
У борцов за права афроамериканцев реакция на Уэста неоднозначная, хотя некоторые полагают, что он оттянет чернокожий электорат у Джо Байдена. И все же как именно выдвинется "кандидат Шредингера" — большой вопрос. Слишком его кампания похожа на раскрутку нового альбома.

Начало с конца

О намерении баллотироваться Канье заявил в День независимости, 4 июля. Бывший поклонник Дональда Трампа отрекся от действующего президента со словами: "Я снимаю с себя красную кепку (символ поддержки Трампа. — Прим. ред.)".
Сейчас в базе данных Федеральной избирательной комиссии числятся 1144 претендента. Среди них есть и тезка рэпера — Канье Диз Натс Вест, а также некто под именем "Твоя мама".
Подать заявку в избирком может любой. Форма простая, никакого опыта в политике не требуется. Но одно правило есть: пять тысяч долларов пожертвований на кампанию. Федеральная комиссия в основном занимается контролем финансирования и не тратит время на проверку и отсев странных персонажей. Это задача региональных подразделений.
© REUTERS / Randal HillИзбиратели на предвыборном ралли Канье Уэста в Чарлстоне в Южной Каролине
Избиратели на предвыборном ралли Канье Уэста в Чарлстоне в Южной Каролине
© REUTERS / Randal Hill
Избиратели на предвыборном ралли Канье Уэста в Чарлстоне в Южной Каролине
Электоральные правила в штатах разные. Например, во Флориде регистрацию кандидатов уже закрыли, во многих — вот-вот закончат. Попасть в штатные списки — первый шаг на пути к президентству. Для этого нужно набрать определенное количество подписей или заплатить пошлину. Именно так и поступил Уэст в Оклахоме — перечислил 35 тысяч долларов.
Если рэпер действительно подал заявку в Федеральную комиссию (а в этом есть сомнения), он должен в течение месяца раскрыть свои финансы общественности. Обычно после этого переходят к агитации. Однако музыкант начал с конца — с привычных выступлений перед публикой.

Реальные кандидаты

Тем временем демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп вовсю готовятся к гонке. Официально их выдвинут в августе после съездов партий. Публичные мероприятия из-за режима чрезвычайной ситуации пока отложили.
На фоне не утихающей в США эпидемии рейтинги главы государства поползли вниз. Его противник набирает популярность, причем и в так называемых колеблющихся штатах — от них во многом зависит исход голосования. Например, в Пенсильвании его поддерживают 52% избирателей, а Трампа — 42%.
Разрыв в десять процентов — средний показатель, говорится в опросе New York Times/Siena College. По данным Fox News, разница в популярности Байдена и Трампа — восемь процентов: 49 и 41 соответственно. CNN подсчитало, что за Байдена сейчас выступает 55% электората.
© REUTERS / Tasos KatopodisДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске
© REUTERS / Tasos Katopodis
Дональд Трамп в медицинской маске
Представители обеих партий отчаянно пытаются дискредитировать оппонентов. Накануне демократы заявили о готовящейся дезинформационной атаке на конгресс, потребовали от ФБР провести брифинг и предупредить каждого члена парламента. Угроза якобы связана с попыткой околороссийских сил подорвать кампанию Байдена.
Трампа обвиняют в провале антикоронавирусных мер, поддержке сторонников идеи превосходства белой расы, нежелании проводить реформу полиции на фоне беспорядков, слишком дружелюбном отношении к стратегическим соперникам и "ревизионистам" — России и Китаю.
Байдену припоминают случаи харассмента и подозревают в старческой деменции (ему 78 лет). К тому же его соперники раскручивают скандал о порочных связях бывшего вице-президента с Украиной.
Но опросы не отражают реального положения дел. Избиратели не всегда отвечают честно, да и мнение их меняется в зависимости от ситуации. А в стране неспокойно: падение экономики, эпидемия, непрерывные митинги, сопровождающиеся сносом памятников историческим личностям. В таких условиях трудно говорить, у кого больше шансов на победу.
© REUTERS / Leah MillisКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден
© REUTERS / Leah Millis
Кандидат в президенты США Джо Байден
2812474216
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Коронавирус COVID-19ФБРДональд ТрампКанье УэстДжо БайденСШАВ мире
Популярные комментарии
Есть фильм, его американцы сняли, называется - «Идеократия». Очень пророческое кино. Основа сюжета в том, что масс культура привела к полной деградации общества. Они свой урожай поливали газировкой, т.к. она была дешевле воды, а президентом там был известный чернокожий актёр, бодибилдер и порнозвезда.
22 июля, 08:31
СКСергей Калинкин
23100000
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