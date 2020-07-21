Более 13 млн рублей штрафов за борщевик выписаны в Подмосковье

"С начала года земельные инспекторы обнаружили борщевик на 69 тысячах гектаров земель региона и начислили 13,7 миллионов рублей штрафов за непроведение мер по борьбе с растением", - приводятся слова министра Натальи Адигамовой.

Она добавила, что больше всего борщевика земельный контроль выявил в городских округах: Рузский – 10,1 тысяча гектар, Клин - на 7,25 тысяч гектаров и Дмитровский - на 4,6 тысяч гектаров.

"Важно, чтобы каждый правообладатель принимал меры против распространения борщевика. Эта обязанность прописана законодательно и чревата штрафными санкциями, которые не отменяют ликвидации опасного растения. Если правообладатель не знает, что делать, всегда можно позвонить на горячую линию по борщевику, которая работает в Подмосковье, и специалисты подскажут. Главное, не оставлять эту проблему без внимания", - добавила министр.