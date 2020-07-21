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Новости Подмосковья
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Более 13 млн рублей штрафов за борщевик выписаны в Подмосковье
Свыше 13 миллионов рублей штрафов выписали земельные инспекторы Московской области с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)

Более 13 млн рублей штрафов за борщевик выписаны в Подмосковье

17:31 21.07.2020
1335
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБорщевик
Борщевик
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Борщевик
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Свыше 13 миллионов рублей штрафов выписали земельные инспекторы Московской области с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.
"С начала года земельные инспекторы обнаружили борщевик на 69 тысячах гектаров земель региона и начислили 13,7 миллионов рублей штрафов за непроведение мер по борьбе с растением", - приводятся слова министра Натальи Адигамовой.
Она добавила, что больше всего борщевика земельный контроль выявил в городских округах: Рузский – 10,1 тысяча гектар, Клин - на 7,25 тысяч гектаров и Дмитровский - на 4,6 тысяч гектаров.
"Важно, чтобы каждый правообладатель принимал меры против распространения борщевика. Эта обязанность прописана законодательно и чревата штрафными санкциями, которые не отменяют ликвидации опасного растения. Если правообладатель не знает, что делать, всегда можно позвонить на горячую линию по борщевику, которая работает в Подмосковье, и специалисты подскажут. Главное, не оставлять эту проблему без внимания", - добавила министр.
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