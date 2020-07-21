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Захват заложников в Луцке: первые кадры с места преступления
Мужчина захватил автобус и удерживает около 20 человек в украинском Луцке. Злоумышленник вооружен и имеет при себе взрывное устройство. Территорию окружил спецназ, к операции привлекли антитеррористический центр СБУ.
2020-07-21T17:23
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РИА Новости
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60
Захват заложников в Луцке: первые кадры с места преступления
Мужчина захватил автобус и удерживает около 20 человек в украинском Луцке. Злоумышленник вооружен и имеет при себе взрывное устройство. Территорию окружил спецназ, к операции привлекли антитеррористический центр СБУ.
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видео, захват заложников в луцке, украина, видео
Захват заложников в Луцке: первые кадры с места преступления
Мужчина захватил автобус и удерживает около 20 человек в украинском Луцке. Злоумышленник вооружен и имеет при себе взрывное устройство. Территорию окружил спецназ, к операции привлекли антитеррористический центр СБУ.
2020-07-21T17:23
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Захват заложников в Луцке: первые кадры с места преступления

17:23 21.07.2020
1386
Мужчина захватил автобус и удерживает около 20 человек в украинском Луцке. Злоумышленник вооружен и имеет при себе взрывное устройство. Территорию окружил спецназ, к операции привлекли антитеррористический центр СБУ.
130174
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Украина
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