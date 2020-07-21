Дела о торговле детьми в Москве и Подмосковье объединили, заявил адвокат

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уголовные дела о торговле детьми в Уголовные дела о торговле детьми в Москве Подмосковье объединили в одно производство, в обоих случаях, по мнению следствия, фигурировали одни и те же врачи, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов

"Два дела – о найденных детях в Москве и Подмосковье – объединены следствием в одно уголовное производство, речь идет об одиннадцати эпизодах преступлений. По мнению следствия, арестованные врачи фигурируют в обоих делах", - рассказал собеседник агентства.

В январе в Одинцово подмосковным главком СК были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.

В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители – граждане иностранных государств - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж. Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки.

В рамках данного дела под стражу взяли семь человек, ещё одну фигурантку отправили под домашний арест. Основной обвиняемый Константин Свитнев, по данным Трунова, сейчас в Праге и из-за пандемии коронавируса пока вернуться в Россию, где объявлен в розыск, не может.