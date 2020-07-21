Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574662620.html
Дела о торговле детьми в Москве и Подмосковье объединили, заявил адвокат
Уголовные дела о торговле детьми в Москве и Подмосковье объединили в одно производство, в обоих случаях, по мнению следствия, фигурировали одни и те же врачи,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:54
россия
игорь трунов
москва
московская область (подмосковье)
китай
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574423057_0:0:3057:1720_1400x0_80_0_0_b156b3f5743c420f17d990f7f997ddb4.jpg
https://ria.ru/20200721/1574661149.html
https://ria.ru/20200720/1574586785.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574423057_0:0:3057:1720_1400x0_80_0_0_b156b3f5743c420f17d990f7f997ddb4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574423057_220:0:2951:2048_1400x0_80_0_0_aabff9c741efe421d007f2ba133ff051.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574423057_561:0:2609:2048_1400x0_80_0_0_9f49b2c6d7ae1042cb51dd1c5250246e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, игорь трунов, москва, московская область (подмосковье), китай, происшествия

Дела о торговле детьми в Москве и Подмосковье объединили, заявил адвокат

16:53 21.07.2020 (обновлено: 16:54 21.07.2020)
414
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРепродуктолог клиники NGC Юлиана Иванова, обвиняемая по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, в Басманном суде Москвы
Репродуктолог клиники NGC Юлиана Иванова, обвиняемая по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Репродуктолог клиники NGC Юлиана Иванова, обвиняемая по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уголовные дела о торговле детьми в Москве и Подмосковье объединили в одно производство, в обоих случаях, по мнению следствия, фигурировали одни и те же врачи, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.
"Два дела – о найденных детях в Москве и Подмосковье – объединены следствием в одно уголовное производство, речь идет об одиннадцати эпизодах преступлений. По мнению следствия, арестованные врачи фигурируют в обоих делах", - рассказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 16:29
Филиппинскому политику не разрешили забрать приемных детей из России
В январе в Одинцово подмосковным главком СК были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.
В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители – граждане иностранных государств - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж. Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки.
В рамках данного дела под стражу взяли семь человек, ещё одну фигурантку отправили под домашний арест. Основной обвиняемый Константин Свитнев, по данным Трунова, сейчас в Праге и из-за пандемии коронавируса пока вернуться в Россию, где объявлен в розыск, не может.
О втором похожем деле стало известно в конце июня этого года. Тогда в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы были обнаружены пятеро младенцев, с ними находились две женщины. По данным ГУМВД, дети рождены, предположительно, суррогатными матерями. Как сообщали очевидцы, квартиру снимала пара из Китая. В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе женщины - гражданки КНР.
Генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников в Басманном суде
20 июля, 12:01
Защита обжаловала арест фигурантов дела о торговле детьми в Подмосковье
600014
Обсудить 0
РоссияИгорь ТруновМоскваМосковская область (Подмосковье)КитайПроисшествия
Рекомендуем
Молоток судьи
Суд оправдал жителя Якутии, обвиняемого в двойном убийстве
Медицинский работник в средствах индивидуальной защиты на перерыве в Нью-Дели, Индия
Более 23 процентов жителей Нью-Дели имеют антитела к коронавирусу
Певица Мадонна
В пресс-службе судов опровергли заявление Мадонны о штрафе
Олег Тиньков
Тиньков рассказал о реабилитации после трансплантации костного мозга
Ильхам Алиев
Президент Азербайджана заявил об отсутствии необходимости в мобилизации
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура проверит информацию о загрязнении двух рек в Подмосковье
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция разыскивает скрывшегося после стрельбы в Подмосковье водителя
Автомобиль Следственного комитета РФ
Филиппинскому политику не разрешили забрать приемных детей из России
Иван Сафронов
В ОНК рассказали о пребывании Сафронова в СИЗО
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело о мошенничестве при ремонте дорог в Мурманской области
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Дагестане разоблачили преступников, совершивших многомиллионное хищение
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Сотрудник полиции
В Петербурге ожидавший депортации азербайджанец сбежал с шестого этажа
Прохожие на улице в Вене
В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах
Дверь зала судебных заседаний
Убивший жену и ребенка житель Пермского края получил пожизненный срок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
Лента новостейМолния