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За звание "Экспортер года" будут бороться 1609 предприятий
Заявки на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" подали 1609 предприятий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:22
российский экспортный центр (рэц)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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российский экспортный центр (рэц), экономика

За звание "Экспортер года" будут бороться 1609 предприятий

16:22 21.07.2020
58
© Фото : Российский экспортный центрЗа звание "Экспортер года" будут бороться 1609 предприятий
За звание Экспортер года будут бороться 1609 предприятий
© Фото : Российский экспортный центр
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Заявки на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" подали 1609 предприятий, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.
Премия учреждена правительством РФ и входит в перечень мер нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Она присуждается компаниям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг, в 11 номинациях, в том числе, "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере АПК", "Экспортер года в сфере услуг", "Экспортер года в сфере высоких технологий", "Трейдер года". Кроме того, для оценки динамики экспорта учреждены специальные номинации "Прорыв года" и "Новая география".
"В это непростое время, когда все мы столкнулись с трудностями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции, очень важно помнить о роли, которую играют экспортеры в экономике страны. Даже в условиях карантинных ограничений экспортеры демонстрируют значительные результаты. Поэтому нам важно отметить этот вклад на уровне государства", — привели в пресс-служюе комментарий генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной.
Победители "Экспортера года" получат призы от РЭЦ и генерального партнера - Сбербанка.
Премия проводится при поддержке Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, Минсельхоза РФ и Минкомсвязи РФ. Среди ее партнеров – "Деловая Россия", Торгово-промышленная палата, Фонд содействия инновациям, "Опора России", РСПП и Сбербанк.
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