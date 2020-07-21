За звание "Экспортер года" будут бороться 1609 предприятий

Премия учреждена правительством РФ и входит в перечень мер нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Она присуждается компаниям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг, в 11 номинациях, в том числе, "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере АПК", "Экспортер года в сфере услуг", "Экспортер года в сфере высоких технологий", "Трейдер года". Кроме того, для оценки динамики экспорта учреждены специальные номинации "Прорыв года" и "Новая география".