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Парламент Чечни обратился к конгрессу США из-за санкций против Кадырова
Парламент Чечни обратился к конгрессу США с требованием рассмотреть правомочность заявления госдепартамента о включении в санкционный список Рамзана Кадырова и... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:14
магомед даудов
министерство финансов сша
рамзан кадыров
сша
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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магомед даудов, министерство финансов сша, рамзан кадыров, сша, общество

Парламент Чечни обратился к конгрессу США из-за санкций против Кадырова

16:14 21.07.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 21 июл – РИА Новости. Парламент Чечни обратился к конгрессу США с требованием рассмотреть правомочность заявления госдепартамента о включении в санкционный список Рамзана Кадырова и членов его семьи.
Государственный департамент США в понедельник объявил о внесении Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека. Под санкции также попали жена и дочери главы Чечни.
Во вторник республиканский парламент провел экстренное заседание в связи с новыми санкциями в отношении Кадырова и его семьи. В заседании участвовали представители общественности, духовенства, правозащитники, члены правительства.
"Принимая во внимание тот факт, что законодательная власть в вашей стране имеет свое веское слово, а также, согласно Конституции США, стоит на страже демократии и прав человека, парламент Чеченской Республики имеет честь обратиться к вам с требованием незамедлительного рассмотрения правомочности заявления государственного департамента США в лице его госсекретаря господина (Майка) Помпео. Мы имеем полное право настоятельно требовать объяснений и вразумительных ответов на наши вопросы, ибо это теперь дело чести каждого чеченца", - говорится в заявлении парламента, текст которого зачитал спикер Магомед Даудов.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
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Слуцкий прокомментировал внесение Кадырова в черный список США
В документе подчеркивается, что им непонятны причины включения в этот список супруги и дочерей главы Чечни, "которые воспитывают своих детей, ведут домашнее хозяйство и не имеют к политике ни малейшего отношения".
"Мы никому не угрожаем, но оставляем за собой неотъемлемое право напомнить всем, кто вознамерился оскорбить чеченский народ и его лидера, что семья для каждого из нас священна, а значит – неприкосновенна", - отмечается в документе. Депутаты выразили надежду, что "конгресс США еще хранит в своих стенах элементарные понятия о мужестве говорить только правду и достоинстве признавать собственные ошибки".
Внесение в черный список означает запрет на въезд в США. Ранее Кадыров уже был внесен в санкционный список минфина США.
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Дочь Кадырова прокомментировала запрет на въезд в США
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