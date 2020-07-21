Парламент Чечни обратился к конгрессу США из-за санкций против Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 21 июл – РИА Новости. Парламент Чечни обратился к конгрессу Парламент Чечни обратился к конгрессу США с требованием рассмотреть правомочность заявления госдепартамента о включении в санкционный список Рамзана Кадырова и членов его семьи.

Государственный департамент США в понедельник объявил о внесении Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека. Под санкции также попали жена и дочери главы Чечни.

Во вторник республиканский парламент провел экстренное заседание в связи с новыми санкциями в отношении Кадырова и его семьи. В заседании участвовали представители общественности, духовенства, правозащитники, члены правительства.

"Принимая во внимание тот факт, что законодательная власть в вашей стране имеет свое веское слово, а также, согласно Конституции США, стоит на страже демократии и прав человека, парламент Чеченской Республики имеет честь обратиться к вам с требованием незамедлительного рассмотрения правомочности заявления государственного департамента США в лице его госсекретаря господина (Майка) Помпео. Мы имеем полное право настоятельно требовать объяснений и вразумительных ответов на наши вопросы, ибо это теперь дело чести каждого чеченца", - говорится в заявлении парламента, текст которого зачитал спикер Магомед Даудов

В документе подчеркивается, что им непонятны причины включения в этот список супруги и дочерей главы Чечни, "которые воспитывают своих детей, ведут домашнее хозяйство и не имеют к политике ни малейшего отношения".

"Мы никому не угрожаем, но оставляем за собой неотъемлемое право напомнить всем, кто вознамерился оскорбить чеченский народ и его лидера, что семья для каждого из нас священна, а значит – неприкосновенна", - отмечается в документе. Депутаты выразили надежду, что "конгресс США еще хранит в своих стенах элементарные понятия о мужестве говорить только правду и достоинстве признавать собственные ошибки".