Госдума приняла во втором чтении проект о вейпах и кальянах

Бросаем курить все чаще, а курим все больше. Почему так?

Борьба с курением во всем мире больше напоминает сражение с гидрой. Чем больше срубается голов, тем больше вырастает новых. Табачные гиганты находят лазейки в законодательстве и подсаживают молодежь на "модные" девайсы.