Госдума приняла во втором чтении проект о вейпах и кальянах

.МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, которым на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.
Законопроект о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе административной ответственности за его нарушение, был внесен группой сенаторов в Госдуму в 2017 году, а принят в первом чтении в декабре 2019 года. Парламентарии в многочисленных дискуссиях с учетом всех иных внесённых в Госдуму на эту тему законопроектов приняли решение поддержать и доработать законопроект сенаторов.
Проектом закона предлагается распространить положения закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, включая кальяны, а также предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием. Правительство законопроект поддержало.
Как ранее пояснял зампред думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль, законопроект дополняет понятийный аппарат антитабачного законодательства понятиями "электронное табачное изделие" и "кальян", распространив на них отдельные действующие требования и ограничения к табачной продукции. Под "электронным табачным изделием" закон подразумевает устройства, продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости или табака.
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Также на электронные сигареты, вейпы и кальяны распространяется соответствующая административная ответственность: за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях.
Штрафы остаются теми же: за вовлечение несовершеннолетних от 1 до 2 тысяч рублей, за те же действия, совершенные родителями, от 2 до 3 тысяч рублей. За курение и потребление никотинсодержащих веществ будет налагаться штраф от 500 рублей до 1,5 тысяч, а на детских площадках - от 2 до 3 тысяч рублей. Штрафы для должностных и юридических лиц за несоблюдение требований к знаку о запрете курения, требований к оснащению специальных мест и неисполнение обязанностей по контролю также сохраняются и распространяются на никотинсодержащую продукцию и кальяны.
В законопроекте также прописан запрет на курение в коммунальных квартирах. В декабре 2019 года депутаты от "Единой России" внесли в Думу законопроект, которым предлагалось запретить курение на кухнях и в коридорах коммунальных квартир. Однако законопроект до настоящего времени так и не был рассмотрен. Но соответствующая поправка была внесена ко второму чтению законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты. Так, теперь на табачную и никотинсодержащую продукцию будет распространяться запрет на их курение и употребление "в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах".
Также поправками устанавливается необходимость юрлица и индивидуальным предпринимателям устанавливать для работников благоприятную среду без окружающего табачного дымы и веществ никотинсодержащей продукции. Вместе с тем прописываются права и обязанности граждан, среди которых теперь также будут прописаны последствия и табакокурения, и потребления никотинсодержащих веществ.
Кроме того, курильщикам будет оказываться медицинская помощь, направленная на прекращение потребления табака или никотинсодержащей продукции.
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