Зеленский заявил, что держит под контролем ситуацию в Луцке

"Мы держим ситуацию полностью на контроле. Я знаю все детали. Я общаюсь с нашими специалистами, которые находятся в Луцке. Работают профессионалы, делают все, чтобы освободить наших заложников. Поскольку сейчас идет общение с человеком, который захватил наших граждан, я не могу детальнее об этом говорить", - сказал Зеленский на брифинге во вторник в Киеве.