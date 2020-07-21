https://ria.ru/20200721/1574649623.html
Политическая и гуманитарная подгруппы по Донбассу завершили заседания
Политическая и гуманитарная подгруппы по Донбассу завершили заседания, проходившие во вторник в режиме видеоконференции, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:05
2020-07-21T14:05
ситуация в днр и лнр
владислав дейнего
донбасс
луганская народная республика
минск
в мире
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https://ria.ru/20200720/1574616317.html
донбасс
луганская народная республика
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151330/17/1513301785_0:210:2896:1839_1400x0_80_0_0_805cecec2c7d443b4b9c0d482ab5d780.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, владислав дейнего, донбасс, луганская народная республика, минск, в мире