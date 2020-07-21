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Религия и мировоззрение
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Патриарх: чудеса от икон прекратятся, если люди перестанут верить в Бога
Без веры людей в Бога и их воли действие божественной благодати прекратится, как и чудеса, которые происходят по молитве к образам, заявил патриарх Московский и РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:41
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Патриарх: чудеса от икон прекратятся, если люди перестанут верить в Бога

13:40 21.07.2020 (обновлено: 13:41 21.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКрестный ход в день праздника Казанской иконы Богоматери
Крестный ход в день праздника Казанской иконы Богоматери
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Без веры людей в Бога и их воли действие божественной благодати прекратится, как и чудеса, которые происходят по молитве к образам, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Русская православная церковь во вторник отмечает праздник в честь иконы Богоматери "Казанская", одного из самых известных и почитаемых образов в России. Патриарх совершил в соборе Казанской иконы Божией Матери на Красной площади Казани богослужение, трансляция которого велась на сайте РПЦ.
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"Если вера пресечется, то и чудеса от образов прекратятся и источение благодати божией остановится. Без нашей воли и без нашей веры никаких чудес быть не может", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, человек участвует в процессе своего спасения именно верой. "Когда Господь дает благодать, том числе по ходатайству его Пресвятой матери, эта благодать может оказаться бездейственной, если ее не воспримет человек. У действия благодати, промысла Божиего, нет одностороннего движения. Никаким принуждением Господь не спасает людей", - подчеркнул предстоятель Русской церкви.
Он отметил, что во время пандемии люди особенно нуждаются "в божественной помощи, в явлении чуда". "Как важно, чтобы обновлялась наша вера, чтобы мы с еще большей силой обращались к Господу и его Пресвятой матери, святым угодникам, чтобы наша молитва не омрачалась никакими сомнениями", - подчеркнул патриарх Кирилл.
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Если же у православных появляются сомнения в вере, патриарх Кирилл посоветовал обратиться к "дивной, героической истории" и вспомнить о многочисленных чудесах, "которые источала Пресвятая Богородица на тех, кто с верой обращал к ней свои молитвы", - подытожил предстоятель Русской церкви.
Двадцать первого июля по новому стилю церковью было установлено празднование в честь явления Казанской иконы Божией матери. Кроме того, день Казанской иконы отмечается 4 ноября - в память об избавлении Москвы и России от поляков в 1612 году. С победой народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, положившей конец Смутному времени, связан и День народного единства.
По преданию, вскоре после взятия Казанского ханства Иваном Грозным, в 1579 году после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище, и 21 июля в указанном месте на глубине около метра действительно нашли икону.
Верующие перенесли образ в ближайшую Никольскую церковь, а оттуда - в Благовещенский собор Казани, а на месте его обретения впоследствии по приказу царя построили Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала та самая Матрона, благодаря которой нашли икону. Список с Казанской иконы отправили в Москву Ивану Грозному. К XIX веку она стала в России любимой и почитаемой не меньше, чем древние Владимирская и Смоленская иконы. Ей были посвящены сотни храмов и монастырей.
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