Открытое заседание Комиссии СФ по инфополитике и взаимодействию со СМИ

- сенатор, председатель Комиссии Алексей ПУШКОВ;- сенатор, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;- сенатор, заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр БАШКИН;- сенатор, член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга КОВИТИДИ.- советник генерального директора МИА "Россия сегодня" Вероника КРАШЕНИННИКОВА.В рамках заседания будет обсуждаться феномен фейков ("фальшивых новостей") как инструмента информационной войны, целенаправленно ведущейся против России. Будут рассмотрены основные фейки коронавирусного периода, направленные на подрыв имиджа России на мировой арене и дезориентацию российского информационного пространства, проанализированы механизмы и цели их создания. Отдельное внимание будет уделено влиянию фейков на состояние российско-американских и российско-европейских отношений. Также будут освещены возможности противодействия фейкам и содействия развитию глобального информационного пространства на принципах честной, добросовестной и ответственной работы СМИ.