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Открытое заседание Комиссии СФ по инфополитике и взаимодействию со СМИ
23 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет открытое заседание Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему: "Фейковые новости в коронавирусном мире. Необходимость противодействия".
2020-07-21T13:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1574644477.jpg?1595325671
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Открытое заседание Комиссии СФ по инфополитике и взаимодействию со СМИ

13:01 21.07.2020
21
23 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет открытое заседание Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему: "Фейковые новости в коронавирусном мире. Необходимость противодействия".
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Участники – члены Временной комиссии:
- сенатор, председатель Комиссии Алексей ПУШКОВ;
- сенатор, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;
- сенатор, заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр БАШКИН;
- сенатор, член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга КОВИТИДИ.

В качестве приглашенного эксперта:
- советник генерального директора МИА "Россия сегодня" Вероника КРАШЕНИННИКОВА.

В рамках заседания будет обсуждаться феномен фейков ("фальшивых новостей") как инструмента информационной войны, целенаправленно ведущейся против России. Будут рассмотрены основные фейки коронавирусного периода, направленные на подрыв имиджа России на мировой арене и дезориентацию российского информационного пространства, проанализированы механизмы и цели их создания. Отдельное внимание будет уделено влиянию фейков на состояние российско-американских и российско-европейских отношений. Также будут освещены возможности противодействия фейкам и содействия развитию глобального информационного пространства на принципах честной, добросовестной и ответственной работы СМИ.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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