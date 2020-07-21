Открытое заседание Комиссии СФ по инфополитике и взаимодействию со СМИ

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Участники – члены Временной комиссии:
- сенатор, председатель Комиссии Алексей ПУШКОВ;
- сенатор, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;
- сенатор, заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр БАШКИН;
- сенатор, член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга КОВИТИДИ.
В качестве приглашенного эксперта:
- советник генерального директора МИА "Россия сегодня" Вероника КРАШЕНИННИКОВА.
В рамках заседания будет обсуждаться феномен фейков ("фальшивых новостей") как инструмента информационной войны, целенаправленно ведущейся против России. Будут рассмотрены основные фейки коронавирусного периода, направленные на подрыв имиджа России на мировой арене и дезориентацию российского информационного пространства, проанализированы механизмы и цели их создания. Отдельное внимание будет уделено влиянию фейков на состояние российско-американских и российско-европейских отношений. Также будут освещены возможности противодействия фейкам и содействия развитию глобального информационного пространства на принципах честной, добросовестной и ответственной работы СМИ.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники – члены Временной комиссии:
- сенатор, председатель Комиссии Алексей ПУШКОВ;
- сенатор, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;
- сенатор, заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр БАШКИН;
- сенатор, член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга КОВИТИДИ.
В качестве приглашенного эксперта:
- советник генерального директора МИА "Россия сегодня" Вероника КРАШЕНИННИКОВА.
В рамках заседания будет обсуждаться феномен фейков ("фальшивых новостей") как инструмента информационной войны, целенаправленно ведущейся против России. Будут рассмотрены основные фейки коронавирусного периода, направленные на подрыв имиджа России на мировой арене и дезориентацию российского информационного пространства, проанализированы механизмы и цели их создания. Отдельное внимание будет уделено влиянию фейков на состояние российско-американских и российско-европейских отношений. Также будут освещены возможности противодействия фейкам и содействия развитию глобального информационного пространства на принципах честной, добросовестной и ответственной работы СМИ.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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