В Самарской области число жертв коронавируса возросло до 76

САМАРА, 21 июл - РИА Новости. Еще два пациента с Еще два пациента с коронавирусом скончались в Самарской области , один из них имел хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 76 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

Во вторник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 153 человека с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.

"Всего в регионе… скончались 76 человек, в том числе женщина 54 лет и мужчина 72 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждены 57 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 38 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у 10 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, девять человек заразились от ранее заболевших.

Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 6437 случаев заражения коронавирусом, 4061 человек выздоровел.