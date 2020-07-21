https://ria.ru/20200721/1574644051.html
В Самарской области число жертв коронавируса возросло до 76
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, один из них имел хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 76 летальных... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:54
2020-07-21T12:54
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
самарская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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САМАРА, 21 июл - РИА Новости.
Еще два пациента с коронавирусом
скончались в Самарской области
, один из них имел хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 76 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
Во вторник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 153 человека с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.
"Всего в регионе… скончались 76 человек, в том числе женщина 54 лет и мужчина 72 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 57 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 38 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у 10 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, девять человек заразились от ранее заболевших.
Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 6437 случаев заражения коронавирусом, 4061 человек выздоровел.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.