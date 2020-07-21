Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 113

"За период наблюдения в области отмечено 113 летальных случаев. Выздоровели в регионе 4675 пациентов с коронавирусом, в том числе за 20 июля – 131 человек", - говорится в сообщении.

За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 113 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 33 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 20 пациентов с ОРВИ и 537 – с пневмонией.