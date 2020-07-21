Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200721/1574641089.html
Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 113
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло со 109 до 113, число выздоровевших превысило... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимирская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
владимирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_480:421:2649:2048_1400x0_80_0_0_9e75d881cb0f5cc9f49b45bb26aa2eaf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_742:385:2405:2048_1400x0_80_0_0_79f407c35beae73a4f522ea55fe52d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимирская область, общество

Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 113

12:24 21.07.2020
169
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло со 109 до 113, число выздоровевших превысило 4,6 тысячи, сообщила администрация региона.
К 20 июля в области скончались 109 пациентов.
"За период наблюдения в области отмечено 113 летальных случаев. Выздоровели в регионе 4675 пациентов с коронавирусом, в том числе за 20 июля – 131 человек", - говорится в сообщении.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 113 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 33 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 20 пациентов с ОРВИ и 537 – с пневмонией.
Всего на территории области зарегистрированы 5298 случаев заражения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимирская областьОбщество
Рекомендуем
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме подготовили проект, запрещающий изображение Гитлера на одежде
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч
Место захвата заложников в Луцке
Захвативший заложников в Луцке потребовал внимания журналистов
Врач скорой помощи
На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса
Дополнительное пленарное заседание Государственной Думы РФ
ЛДПР изменила позицию по проекту о многодневном голосовании
Михаил Дегтярев
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дегтярева
Врач скорой медицинской помощи
В Нижегородской области рассказали о новых случаях коронавируса
Сотрудники МЧС РФ на месте подтопления одной из улиц в центре Краснодара после мощного ливня
В Краснодаре подготовились к новым осадкам
Тула
В Тульской области число жертв коронавируса превысило 190
Озеро Рица в Абхазии
В Абхазии определили правила приема российских туристов
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский на первомайском митинге
Жириновский назвал кандидатов в президенты от ЛДПР на ближайшие 30 лет
Автомобиль украинской полиции в Киеве
К месту захвата заложников в Луцке прибыл спецназ
Лотерея
Роскачество предупредило о росте активности мошенников в онлайн-лотереях
Ненецкая семья на празднике Севера в окрестностях Нарьян-Мара
По программе развития Арктики издадут учебники языков 15 народов Севера
Место захвата заложников в Луцке
К месту захвата заложников в Луцке прибыла военная техника
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
00:59Ил-76 доставил в Киргизию медоборудование для помощи в борьбе с COVID-19
00:55Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
00:52Возможный сообщник захватчика заложников в Луцке помогает следствию
00:44Трамп: ситуация с COVID-19 в США, вероятно, ухудшится перед улучшением
Лента новостейМолния