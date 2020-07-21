Зеленский заявил, что контролирует ситуацию с захватом заложников в Луцке

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9.25 (совпадает с мск), в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а Служба безопасности Украины ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - написал Зеленский во вторник в своем telegram-канале.