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Зеленский заявил, что контролирует ситуацию с захватом заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию с захватом заложников в Луцке под личным контролем. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:13
захват заложников в луцке
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
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353
60
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захват заложников в луцке, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский заявил, что контролирует ситуацию с захватом заложников в Луцке

11:56 21.07.2020 (обновлено: 12:13 21.07.2020)
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© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию с захватом заложников в Луцке под личным контролем.
"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9.25 (совпадает с мск), в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а Служба безопасности Украины ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - написал Зеленский во вторник в своем telegram-канале.
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Захват заложников в ЛуцкеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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