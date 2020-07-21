https://ria.ru/20200721/1574639135.html
Зеленский заявил, что контролирует ситуацию с захватом заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию с захватом заложников в Луцке под личным контролем. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:56
2020-07-21T12:13
захват заложников в луцке
владимир зеленский
украина
в мире
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https://ria.ru/20200721/1574637105.html
4
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват заложников в луцке, владимир зеленский, украина, в мире