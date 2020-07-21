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Путин поручил в приоритетном порядке выделять средства на наццели
Президент России Владимир Путин поручил правительству при формировании бюджета в приоритетном порядке выделять средства на реализацию национальных целей. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:47
россия
владимир путин
экономика
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россия, владимир путин, экономика

Путин поручил в приоритетном порядке выделять средства на наццели

11:47 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству при формировании бюджета в приоритетном порядке выделять средства на реализацию национальных целей.
"Правительству РФ ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования на реализацию национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего указа", - говорится в тексте указа Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", который приводит пресс-служба Кремля.
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РоссияВладимир ПутинЭкономика
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