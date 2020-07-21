Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574638114.html
В Петербурге привлекли за хулиганство девушку, осквернившую Вечный огонь
Девушку, которая сожгла розу на Вечном огне на Марсовом поле в Петербурге, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщили в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:45
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155570/29/1555702987_0:0:3195:1797_1400x0_80_0_0_3c974aac7c33f06cf6a1502431cf95a6.jpg
https://ria.ru/20200701/1573733250.html
https://ria.ru/20200622/1573173008.html
2
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155570/29/1555702987_0:0:3195:1797_1400x0_80_0_0_3c974aac7c33f06cf6a1502431cf95a6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155570/29/1555702987_199:0:2928:2047_1400x0_80_0_0_67be5e5861410200576a54b12b286ea2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155570/29/1555702987_540:0:2587:2047_1400x0_80_0_0_98774d389fa26a427fe5719442c50ac7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, происшествия

В Петербурге привлекли за хулиганство девушку, осквернившую Вечный огонь

11:45 21.07.2020
558
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВечный огонь в Парке Победы
Вечный огонь в Парке Победы
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Девушку, которая сожгла розу на Вечном огне на Марсовом поле в Петербурге, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
"В отношении девушки, которая сожгла розу на мемориале "Вечный огонь" на Марсовом поле, составлен административный протокол о мелком хулиганстве", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Вечный огонь
1 июля, 12:44
В Калининграде задержали повредившего горелку Вечного огня
Как следует из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Петербургу, в понедельник сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видеоролик, на котором видно, как девушка бросает розу в Вечный огонь на Марсовом поле. Полицейские выяснили, что событие произошло в субботу около пяти часов утра. Оперативно была установлена личность 29-летней девушки - "героини" видеоролика, а также молодого человека и еще одной девушки, которые принимали активное участие в происходящем.
По сообщению пресс-службы полиции, молодые люди накануне были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. Двадцатидевятилетняя девушка пояснила полицейским, что она решила сжечь розу на огне по мотивам личного характера.
Уже находясь в отделе полиции, молодые люди извинились за свой проступок, с ними проведена профилактическая беседа.
Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз
22 июня, 06:45
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны
3320171
Обсудить 2
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Прокуратура
После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка
Молоток в зале судебных заседаний
Устроивший смертельное ДТП в Перми подросток получил условный срок
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил правительству представить план и скорректировать нацпроекты
Валерий Цепкало
В Минске началось заседание по иску турецкого бизнесмена к Цепкало
Кадры с площади в Луцке, где неизвестный захватил автобус с заложниками
Полиция не имеет данных о пострадавших при захвате заложников в Луцке
Кадр из сериала Сваты
Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
Девочка мерзнет в тени
Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ленинградской области внука заподозрили в случайном убийстве дедушки
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
В Госдуме оценили расширение санкций США против "Северного потока — 2"
Актриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время интервью
Автомобиль скорой медицинской помощи
Спасатели вытащили из каньона в Сочи туриста с переломом позвоночника
Министерство иностранных дел Украины
Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров пригласил Помпео в Чечню в ответ на включение в "черный список"
Зал судебных заседаний
В Башкирии поджигатель жилого дома получил пожизненный срок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
00:59Ил-76 доставил в Киргизию медоборудование для помощи в борьбе с COVID-19
00:55Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
00:52Возможный сообщник захватчика заложников в Луцке помогает следствию
00:44Трамп: ситуация с COVID-19 в США, вероятно, ухудшится перед улучшением
00:42Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год
Лента новостейМолния