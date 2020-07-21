В Петербурге привлекли за хулиганство девушку, осквернившую Вечный огонь

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Девушку, которая сожгла розу на Девушку, которая сожгла розу на Вечном огне на Марсовом поле в Петербурге, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

"В отношении девушки, которая сожгла розу на мемориале "Вечный огонь" на Марсовом поле, составлен административный протокол о мелком хулиганстве", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как следует из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Петербургу, в понедельник сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видеоролик, на котором видно, как девушка бросает розу в Вечный огонь на Марсовом поле. Полицейские выяснили, что событие произошло в субботу около пяти часов утра. Оперативно была установлена личность 29-летней девушки - "героини" видеоролика, а также молодого человека и еще одной девушки, которые принимали активное участие в происходящем.

По сообщению пресс-службы полиции, молодые люди накануне были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. Двадцатидевятилетняя девушка пояснила полицейским, что она решила сжечь розу на огне по мотивам личного характера.