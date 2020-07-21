https://ria.ru/20200721/1574638114.html
В Петербурге привлекли за хулиганство девушку, осквернившую Вечный огонь
Девушку, которая сожгла розу на Вечном огне на Марсовом поле в Петербурге, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщили в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:45
2020-07-21T11:45
санкт-петербург
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости.
Девушку, которая сожгла розу на Вечном огне
на Марсовом поле в Петербурге, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
"В отношении девушки, которая сожгла розу на мемориале "Вечный огонь" на Марсовом поле, составлен административный протокол о мелком хулиганстве", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как следует из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Петербургу, в понедельник сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видеоролик, на котором видно, как девушка бросает розу в Вечный огонь на Марсовом поле. Полицейские выяснили, что событие произошло в субботу около пяти часов утра. Оперативно была установлена личность 29-летней девушки - "героини" видеоролика, а также молодого человека и еще одной девушки, которые принимали активное участие в происходящем.
По сообщению пресс-службы полиции, молодые люди накануне были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. Двадцатидевятилетняя девушка пояснила полицейским, что она решила сжечь розу на огне по мотивам личного характера.
Уже находясь в отделе полиции, молодые люди извинились за свой проступок, с ними проведена профилактическая беседа.