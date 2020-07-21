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Онлайн конференция о роли социальных медиа
22 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцияю на тему: "Во власти Сети: новые парадигмы социальной реальности".
2020-07-21T11:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1574636051.jpg?1595319975
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн конференция о роли социальных медиа

11:26 21.07.2020
4
22 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцияю на тему: "Во власти Сети: новые парадигмы социальной реальности".
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Участники:
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;
- профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей МАНОЙЛО;
- сопредседатель Московского центра урбанистики "Город" Алексей РАСХОДЧИКОВ;
- социолог Галина ГРАДОСЕЛЬСКАЯ.

Одним из основных трендов в современном мире является цифровизация – процесс внедрения цифровых информационно-коммуникативных технологий в различные сферы жизни. За 20 лет, прошедших с момента принятия 22 июля 2000 года главами государств и правительств "Группы восьми" Окинавской хартии Глобального информационного общества, социальные медиа: соцсети, фото- и видеохостинги, стали играть особую роль, а кризис, связанный с пандемией COVID-19, еще раз подчеркнул их огромное значение для всего общества. При этом развитие социальных медиа, как и в целом процесс цифровизации, оказывает значительное влияние и на процесс трансформации общественной структуры.
Какую роль социальные медиа играют в современном мире? Насколько они определяют сегодняшние социальные практики? Что такое современная цифровая реальность? И, наконец, какую роль социальным медиа еще предстоит сыграть?
В рамках мероприятия состоится презентация сборника статей "Сети 4.0. Управление сложностью", изданного совместно ВЦИОМ и Московским центром урбанистики "Город".

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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