Онлайн конференция о роли социальных медиа

- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;- профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей МАНОЙЛО;- сопредседатель Московского центра урбанистики "Город" Алексей РАСХОДЧИКОВ;- социолог Галина ГРАДОСЕЛЬСКАЯ.Одним из основных трендов в современном мире является цифровизация – процесс внедрения цифровых информационно-коммуникативных технологий в различные сферы жизни. За 20 лет, прошедших с момента принятия 22 июля 2000 года главами государств и правительств "Группы восьми" Окинавской хартии Глобального информационного общества, социальные медиа: соцсети, фото- и видеохостинги, стали играть особую роль, а кризис, связанный с пандемией COVID-19, еще раз подчеркнул их огромное значение для всего общества. При этом развитие социальных медиа, как и в целом процесс цифровизации, оказывает значительное влияние и на процесс трансформации общественной структуры.Какую роль социальные медиа играют в современном мире? Насколько они определяют сегодняшние социальные практики? Что такое современная цифровая реальность? И, наконец, какую роль социальным медиа еще предстоит сыграть?В рамках мероприятия состоится презентация сборника статей "Сети 4.0. Управление сложностью", изданного совместно ВЦИОМ и Московским центром урбанистики "Город".