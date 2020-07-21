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В Воронежской области рассказали о новых случаях коронавируса
Девяносто случаев коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Воронежской области, что стало самым низким показателем за летние месяцы пандемии, сообщает... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:23
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В Воронежской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:23 21.07.2020
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВоронеж
Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 июл - РИА Новости. Девяносто случаев коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Воронежской области, что стало самым низким показателем за летние месяцы пандемии, сообщает правительство региона.
По данным на понедельник, в регионе было зарегистрировано 10 168 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 9400 пациентов, умерли 84.
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"Воронежская область, 10.25 (мск), вторник, 21 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтвержденным диагнозом: 10 258. Выздоровели: 9511. Умерли: 85", - говорится в сообщении.
Таким образом, за сутки выявлено 90 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 111 человек.
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По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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