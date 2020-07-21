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В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
Тринадцать пациентов с коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Липецкой области, что стало наименьшим показателем с середины апреля, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:12
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353
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В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса

11:12 21.07.2020
62
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 июл - РИА Новости. Тринадцать пациентов с коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Липецкой области, что стало наименьшим показателем с середины апреля, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.
"Новый рекорд по минимуму (за три месяца). В районе 18 апреля пошло у нас по плюс 20 (за сутки)", - сообщил собеседник агентства.
Согласно статистике, 17 апреля коронавирус был выявлен у 12 человек в Липецкой области, на следующий день в регионе подтвердился 21 случай COVID-19.
Всего на территории региона выявлено на данный момент 4423 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 3377 человек, 20 пациентов, в том числе три медработника, умерли.
Население Липецкой области составляет 1,139 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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