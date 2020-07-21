В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 21 июл - РИА Новости. Тринадцать пациентов с Тринадцать пациентов с коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Липецкой области , что стало наименьшим показателем с середины апреля, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.

"Новый рекорд по минимуму (за три месяца). В районе 18 апреля пошло у нас по плюс 20 (за сутки)", - сообщил собеседник агентства.

Согласно статистике, 17 апреля коронавирус был выявлен у 12 человек в Липецкой области, на следующий день в регионе подтвердился 21 случай COVID-19.

Всего на территории региона выявлено на данный момент 4423 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 3377 человек, 20 пациентов, в том числе три медработника, умерли.

Население Липецкой области составляет 1,139 миллиона человек.