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Италия получит 209 миллиардов евро из фонда восстановления Евросоюза
Италия удовлетворена соглашением по итогам саммита ЕС, по которому получит 209 миллиардов евро из фонда восстановления экономики, заявил премьер-министр страны... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:12
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353
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джузеппе конте, еврокомиссия, евросоюз, европа, италия, в мире

Италия получит 209 миллиардов евро из фонда восстановления Евросоюза

10:12 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте . Архивное фото
РИМ, 21 июл – РИА Новости. Италия удовлетворена соглашением по итогам саммита ЕС, по которому получит 209 миллиардов евро из фонда восстановления экономики, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
"Это исторический момент для Европы и Италии. Видение и решимость, с которыми мы преследовали эту цель, были вознаграждены", - заявил он на утренней пресс-конференции.
По его словам, Италии удалось увеличить на 36 миллиардов кредитную линию Евросоюза, доведя ее в ходе переговоров до 127 миллиардов евро. Размер предложенных Еврокомиссией прямых субсидий удалось сохранить на уровне 81 миллиарда, отметил премьер. "Мы просто улучшили план", - подчеркнул Конте в эфире своего Facebook.
"Это позволит нам эффективно и с силой бороться кризисом, вызванным пандемией COVID-19. Сейчас мы получили большую ответственность <…> и возможность вновь запустить Италию, изменить облик нашей страны. Мы должны использовать эти деньги для инвестиций, для структурных реформ. Мы должны встать на путь экономического роста и устойчивого развития, к которому мы стремились годами", - заявил Конте.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
09:14
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Джузеппе КонтеЕврокомиссияЕвросоюзЕвропаИталияВ мире
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