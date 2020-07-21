Италия получит 209 миллиардов евро из фонда восстановления Евросоюза

"Это позволит нам эффективно и с силой бороться кризисом, вызванным пандемией COVID-19. Сейчас мы получили большую ответственность <…> и возможность вновь запустить Италию, изменить облик нашей страны. Мы должны использовать эти деньги для инвестиций, для структурных реформ. Мы должны встать на путь экономического роста и устойчивого развития, к которому мы стремились годами", - заявил Конте.