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Фальков рассказал о программе академического лидерства для вузов
Отбор российских вузов для участия в новой программе академического стратегического лидерства начнется в конце сентября, всего отберут не менее 100... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:18
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Фальков рассказал о программе академического лидерства для вузов

09:14 21.07.2020 (обновлено: 09:18 21.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 21 июл – РИА Новости. Отбор российских вузов для участия в новой программе академического стратегического лидерства начнется в конце сентября, всего отберут не менее 100 университетов, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на совещании с руководителями вузов Сибирского федерального округа.
"Запускается большая программа стратегического академического лидерства. Программа поддержки вузов во взаимодействии с академическими институтами… Дизайн программы вам хорошо известен. Программа, что называется, на выходе. В ближайшее время мы нормативно ее оформим и осенью будем отбирать", - сказал министр.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
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Фальков пояснил, что в конце сентября - начале октября пройдет отборочный этап сначала в программу, а затем, в конце октября - начале ноября, уже на присвоение вузам статуса Национальных опорных или Национальных исследовательских университетов. По его словам, программа ориентирована до 2030 года, а первая контрольная точка – 2024 год.
"В новую программу стратегического академического лидерства мы отберем не меньше 100 вузов. Но мы не ставим себе цифру, к которой мы будем стремиться. Надо будет посмотреть, насколько интересные будут представлены программы, как управленческие команды их защитят. При этом мы понимаем, что кто-то не дотянется немного, поэтому мы вводим отдельный статус "кандидат на участие в программе", - сказал он.
Министр отметил, что вузы сами должны будут выбрать, на какой из двух статусов им претендовать. Национальные исследовательские университеты получат господдержку и будут больше специализироваться на научных исследованиях, а Национальные опорные университеты – на разработках.
"Нигде нет ограничений по количеству участников программы. Навскидку экспертно мы понимаем, что, скорее всего, не меньше 100 вузов мы отберем, а сколько получится, будет зависеть от ситуации. Мы не будем ставить ограничения по количеству отбираемых ни в первый год, ни в последующие", - добавил он.
Ранее Минобрнауки РФ разработало и представило программу стратегического академического лидерства, в основу которой легли принципы интеграции и кооперации научных и образовательных организаций, а также принципы конкуренции и открытости.
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Навигатор абитуриентаВалерий ФальковОбразование - ОбществоОбщество
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