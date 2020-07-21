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Премьер Ирландии одобрил решение о фонде для пострадавших от Brexit стран
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин приветствовал решение саммита ЕС предусмотреть в будущем финансировании специальный фонд в размере 5 миллиардов евро для... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:54
brexit
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brexit, евросовет, шарль мишель, брюссель, еврокомиссия, великобритания, ирландия, в мире

Премьер Ирландии одобрил решение о фонде для пострадавших от Brexit стран

08:54 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин приветствовал решение саммита ЕС предусмотреть в будущем финансировании специальный фонд в размере 5 миллиардов евро для помощи странам, наиболее пострадавшим от Brexit.
"Brexit станет серьезным вызовом. И я особенно приветствую, что был предусмотрен специальный фонд в размере 5 миллиардов евро для использования странами, которые наиболее пострадают от этого решения Великобритании покинуть Европейский союз", - сказал Мартин во время короткого пресс-подхода после окончания саммита.
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Европейские лидеры в течение четырех суток вели в Брюсселе переговоры по наполнению, распределению и управлению пакетом для поддержки евроэкономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план ЕС.
Встреча в верхах завершилась во вторник рано утром компромиссным соглашением, которое предусматривает сохранение предложенного ранее объема фонда восстановления на уровне 750 миллиардов евро, а также многолетнего финплана размером 1,074 триллиона евро. При этом баланс субсидий и займов в фонде восстановления сместится в сторону увеличения массы последних: снижение субсидий с 500 до 390 миллиардов евро и увеличение займов с 250 до 360 миллиардов.
В начале июля глава Евросовета Шарль Мишель предложил создать резерв в размере 5 миллиардов евро на случай необходимости противостоять непредвиденным экономическим последствиям Brexit по окончании переходного периода. Еврокомиссия обнародовала документ, в котором призвала государства, представителей бизнеса и граждан подготовиться к окончанию переходного периода выхода Великобритании из ЕС, который закончится 31 декабря.
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Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС.
В настоящее время стороны ведут переговоры по заключению торгового соглашения после окончательного Brexit, однако за несколько месяцев переговоров существенного прогресса достигнуто не было.
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BrexitЕвросоветШарль МишельБрюссельЕврокомиссияВеликобританияИрландияВ мире
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