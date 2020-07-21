Ученые выяснят, могут ли ежи и крысы заражать людей коронавирусами

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ученые Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ, Ростов-на-Дону ) намерены выяснить, могут ли ежи и крысы, обитающие в российских городах, заражать людей коронавирусами, эта задача находится в общем русле работ по поиску потенциальных возбудителей новых глобальных заболеваний наподобие пандемии COVID-19 , сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Ученые ДГТУ займутся изучением вирусов у диких животных, которые живут в мегаполисах вблизи мест обитания человека и могут выступать потенциальными природными резервуарами коронавирусных инфекций.

"На юге России это летучие мыши, ежи и крысы. Ученые уже доказали связь коронавирусной инфекции с этими животными в Нидерландах, Дании, Италии, Румынии, Болгарии, на Украине. В России эти факты пока не подтверждены, что представляет потенциальную угрозу для человека, сельскохозяйственных и домашних животных", - отметили в университете.

В рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) научно-исследовательской группе вуза предстоит выделить вирусы, носителями которых выступают ежи, крысы и летучие мыши, и, используя методы молекулярной генетики, установить те из них, которые обладают наибольшим потенциалом к переходу в человеческую популяцию, добавил представитель ДГТУ. Также в ходе работы надо будет дать понять, смогут ли такие вирусы из "группы риска" заражать людей через их дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт.

"Вспышки коронавирусных инфекций SARS, MERS и COVID-19 произошли, скорее всего, в результате межвидового переноса от летучих мышей через животных, контактирующих с человеком (панголины, синантропные животные, домашние питомцы, верблюды)", - объяснил РИА Новости руководитель работы, декан факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" ДГТУ профессор Алексей Ермаков.

"Закономерно возникает вопрос: что нужно сделать, чтобы предотвратить будущие эпидемии. Чтобы на него ответить, требуется регулярно проводить комплексные исследования, осуществлять постоянный мониторинг носительства, гибели животных с необычными симптомами, анализировать эволюции вирусов, а также проводить лабораторные исследования на предмет возможности переноса вирусов к человеку. Информацию, полученную в ходе таких исследований, необходимо систематизировать и на ее основе строить прогностические модели", - добавил Ермаков.

В России надо возобновить исследования по экологии вирусов, ранее проводившиеся в Советском Союзе и которые были направлены на предсказание и предотвращение вспышек новых инфекций, ранее заявляли ведущие российские специалисты в области наук о живом на фоне ситуации с COVID-19. Ученые подчеркивали важность изучения природных резервуаров тех или иных вирусов, то есть животных, которых они заражают, а затем могут передаваться человеку.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.