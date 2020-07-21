Переболевшие COVID-19 якутяне проходят реабилитацию в санатории "Абалах"

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

ЯКУТСК, 21 июл – РИА Новости. Якутяне, переболевшие Якутяне, переболевшие COVID-19 , с 10 июля проходят реабилитационные курсы в санатории "Абалах", сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина на ежедневном брифинге оперативного штаба.

По словам вице-премьера региона, с начала распространения коронавируса в республике зарегистрировано 5283 случая, из них 4123 - в городе Якутске.

"С 10 июля на базе санатория-профилактория "Абалах" мы начали проведение реабилитационных курсов для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией…, потому что есть последствия, связанные с дыхательными путями", - рассказала Балабкина.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в регионе выявлено 44 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 35 - в Якутске, 5 – в Хангаласском, 2 – в Ленском, по 1 – в Верхоянском и Намском районах. Зарегистрирован 1 летальный случай.

За сутки лабораториями республики проведено 1 519 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 276 906 тестов на COVID-19.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава РФ поддержал предложение главы Якутии разработать проект ковид-центра в столице республики.