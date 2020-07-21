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Переболевшие COVID-19 якутяне проходят реабилитацию в санатории "Абалах"
Якутяне, переболевшие COVID-19, с 10 июля проходят реабилитационные курсы в санатории "Абалах", сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:24
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), общество

Переболевшие COVID-19 якутяне проходят реабилитацию в санатории "Абалах"

07:01 21.07.2020 (обновлено: 10:24 21.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ЯКУТСК, 21 июл – РИА Новости. Якутяне, переболевшие COVID-19, с 10 июля проходят реабилитационные курсы в санатории "Абалах", сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина на ежедневном брифинге оперативного штаба.
По словам вице-премьера региона, с начала распространения коронавируса в республике зарегистрировано 5283 случая, из них 4123 - в городе Якутске.
"С 10 июля на базе санатория-профилактория "Абалах" мы начали проведение реабилитационных курсов для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией…, потому что есть последствия, связанные с дыхательными путями", - рассказала Балабкина.
По данным оперштаба, за прошедшие сутки в регионе выявлено 44 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 35 - в Якутске, 5 – в Хангаласском, 2 – в Ленском, по 1 – в Верхоянском и Намском районах. Зарегистрирован 1 летальный случай.
За сутки лабораториями республики проведено 1 519 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 276 906 тестов на COVID-19.
Ранее сообщалось, что глава Минздрава РФ поддержал предложение главы Якутии разработать проект ковид-центра в столице республики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Республика Саха (Якутия)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Общество
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