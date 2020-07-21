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В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
Вспышку африканской чумы свиней (АЧС) выявили у обитавших в дикой природе кабанов в Чугуевском районе Приморского края, сообщает региональное управление... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T05:14
приморский край
происшествия
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РИА Новости
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353
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приморский край, происшествия

В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов

02:56 21.07.2020 (обновлено: 05:14 21.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ДебабовКабан
Кабан
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
Кабан. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Вспышку африканской чумы свиней (АЧС) выявили у обитавших в дикой природе кабанов в Чугуевском районе Приморского края, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
"Подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в дикой природе на территории Чугуевского района. В исследованных образцах патологического материала, отобранного от трех трупов диких кабанов, обнаруженных в районе ключа Архипов (Чугуевский район), выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.
Ранее специалисты отмечали, что вспышку заболевания обнаружили в селах Степановка и Марьяновка. Карантин по АЧС действует в Яковлевском и Кировском районах, Чугуевском муниципальном округе и Лесозаводске.
В Приморье с лета 2019 года были зарегистрированы почти 50 очагов АЧС. В апреле 2020 года был ликвидирован последний очаг заболевания в регионе, и карантин по АЧС в крае был снят, но с июня болезнь стали выявлять вновь.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Свиньи
14 июля, 03:13
В Кировском районе Приморья ввели карантин из-за АЧС
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