Праздник солнечного камня: в Калининграде впервые отметят День янтаря

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В Калининграде, во внутреннем дворе башни "Врангель", 21 июля уложат памятную каменную плитку с надписью "День янтаря". Это событие даст старт профессиональному празднику всех, кто связан с янтарем: добывает его, обрабатывает, занимается изготовлением изделий из янтаря.