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Праздник солнечного камня: в Калининграде впервые отметят День янтаря
В Калининграде, во внутреннем дворе башни "Врангель", 21 июля уложат памятную каменную плитку с надписью "День янтаря". Это событие даст старт профессиональному РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:04
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россия, хорошие новости, калининградская область, калининград

Праздник солнечного камня: в Калининграде впервые отметят День янтаря

08:00 21.07.2020 (обновлено: 08:04 21.07.2020)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоСотрудница музея Калининградского янтарного комбината демонстрирует янтарный самородок весом 2,7 килограмма
Сотрудница музея Калининградского янтарного комбината демонстрирует янтарный самородок весом 2,7 килограмма
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В Калининграде, во внутреннем дворе башни "Врангель", 21 июля уложат памятную каменную плитку с надписью "День янтаря". Это событие даст старт профессиональному празднику всех, кто связан с янтарем: добывает его, обрабатывает, занимается изготовлением изделий из янтаря.
Как сообщается на официальном портале правительства Калининградской области, День янтаря будет отметаться в регионе впервые. С предложением официально учредить такой праздник представители отрасли выступили в феврале 2020 года. По замыслу янтарщиков, это событие будет способствовать популяризации региона и солнечного камня, который является его важным символом.
Рыбная деревня, Калининград
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Дата праздника назначена неслучайно – ее помогли выбрать сотрудники Музея янтаря. Выяснилось, что 21 июля 1947 года по указу советского правительства был создан единый комплекс добычи и переработки янтаря "Комбинат №9". Эта дата фактически знаменует начало работы янтарной отрасли в Калининградской области и России.
На территории Калининградской области сосредоточено 90% разрабатываемых мировых запасов янтарного сырья. Его промышленная добыча ведется Калининградским янтарным комбинатом.
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