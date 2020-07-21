В Астрахани закрыли школу, которая принимала безнадежных учеников

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Мария Семенова. Астраханская школа № 8 давала знания детям, которых никуда не брали. Здесь занимались сильно отстающие, трудные подростки из неблагополучных семей, даже взрослые, не получившие среднее образование: одной из подопечных 34 года. Казалось, в "восьмерке" все нашли свое место — но недавно ее закрыли. Что теперь ожидает учеников, разбиралось РИА Новости.

"Он не потянет"

Восьмикласснику Гаврилу 18 лет. В школу попал в прошлом году. Молодому человеку не диагностировали ментальные расстройства, инвалидности нет, но рос он особенным. "Я родила в 42 года, было обвитие пуповины. Заговорил в два, ходить начал в три", — рассказывает мать Любовь Бочарникова. У 60-летней женщины шестеро детей, старшие уже выросли, создали семьи. С ней остались младшая дочь-третьекурсница и Гаврил.

Как и все, в семь лет он пошел в обычную общеобразовательную школу. Но после первого года учительница сказала: "Не потянет". Ребенка перевели в школу VIII вида — для умственно отсталых. "Нас убедили, что там легче и с ним будут заниматься индивидуально", — объясняет Бочарникова. Она надеялась, что после девятилетки сын освоит несложную профессию, но возникло препятствие. Многодетная мать не знала, что в коррекционных школах выдают только свидетельство об окончании учреждения, а с ним в училище не поступишь.

"Не все справляются с английским, химией, физикой. Раньше таких детей тянули, вручали аттестат, из ГПТУ они выходили рабочими, токарями, портными. Сейчас все иначе. Не успеваешь по обычной программе — учись по восьмому виду и получай свидетельство. Гаврил не состоит на учете в психдиспансере, он здоровый крепкий парень. Если завтра вызовут в военкомат, для армии подойдет", — переживает мать.

"Пришли за нормальным аттестатом"

Любовь устроила сына в астраханскую школу № 8 — больше чем за 40 километров от дома. "Мы пришли за нормальным аттестатом. На профессию медика или программиста не претендуем, но после VIII вида он и автослесарем не станет. Гаврил просыпался в шесть, садился в маршрутку и ехал в Астрахань", — объясняет она.

Директор определила его в седьмой класс. Осенью был бы в восьмом, но учебное заведение закрыли. Бочарникова, как и некоторые другие родители, не забрала документы.

"Для нас это как гром среди ясного неба. Позвонила классный руководитель, говорит: "Мы закрываемся". Трубку вырывает директриса: "Вы обязаны приехать завтра за бумагами!" Я отказалась. Пригрозили полицией — пусть, я ничего плохого не сделала", — стоит на своем Любовь.

Для семьи случившееся — трагедия. "Мы на распутье. Теплилась последняя надежда на нормальный аттестат — и ее отняли. В обычной школе, если дети плохо учатся, их просто не замечают. А здесь хорошие учителя, всем уделяли внимание. Ребенок расстроился, замкнулся. Не знаем, что делать дальше", — сетует Бочарникова.

"Не школа, а семья"

Не забрала документы и Юлия Кильдеева, мать одноклассника Гаврила. Ее сын в "восьмерке" с начальных классов — до этого посещал соседнюю СОШ № 64, но не вытянул программу. Ситуацию усугубляли постоянные конфликты с педагогом.

"Отказывался идти на занятия — вплоть до истерик. Решила перевести его. В обычных школах не хотят учить отстающих, всем нужны отличники. А здесь хвалили, обращались ласково, по-семейному. Педагоги прекрасные, с каждым работают индивидуально, дети оживают. И оценки, и поведение улучшаются. Я всем говорю: не школа была, а семья", — вздыхает Кильдеева.

"Домашний мир"

Учителя отказались комментировать ситуацию. Поговорила с нами бывший педагог Галина Петрушева — она уволилась в 2019 году.

"Все делали по максимуму. Да, дети сложные. Но только там получали образование, с ними возились, заботились как о своих. Некоторые часто болели и из-за этого не справлялись с обычной программой, другие — неуверенные в себе, медлительные. В теплой, семейной атмосфере раскрывались — это был особый домашний мир. Сложно им придется в других учебных заведениях", — уверена Петрушева.

Она добавила, что многие отставали из-за трудной судьбы, а не интеллектуальных особенностей.

Школа № 8 — не СОШ, а ООШ, "открытая общеобразовательная". В этом случае "открытая" — не номенклатурное наименование: действительно принимали всех без исключения.

"Некоторым "детям" — тридцать, сорок лет, а то и больше. Эти люди по разным причинам не получили общее образование. Завершать девять классов приезжали из других районов. Не так давно мы устроили туда ученицу: ей 34, живет в поселке Лиман — больше ста километров от Астрахани. На уроках, правда, появлялась эпизодически. В школе занимались и трудные подростки, и те, чьи родители отбывают срок", — уточнили в пресс-службе горадминистрации.

Как сообщил местным СМИ региональный министр образования Виталий Гутман, причин для закрытия несколько. Здание старое, нет спортивного и актового залов, столовой, медицинского кабинета, помещений для занятий технологией, музыкой, ИЗО. Но главное — крайне низкие показатели ЕГЭ: в прошлом году из 38 выпускников экзамен сдали лишь двое.

Школа для неблагополучных

Родители не сомневаются: причина плохой успеваемости — не слабые педагоги, а подопечные. Учителя делали все возможное, но выше головы не прыгнешь.

"Это школа для неблагополучных. Принимали даже тех, кто до пятнадцати лет нигде не учился. Никаких поборов — "мол, сдайте деньги, учебники купите, репетиторов оплатите". Да, уровень образования невысокий, но и воспитанники сложные. Учебному заведению не помогали, не финансировали — меня всегда это возмущало. Им бы открыть кружки, оснастить компьютерный класс. Сперва детей кормили бесплатно, потом перестали выделять средства. Педагоги говорили: "Ученики голодные, дома есть нечего, родители только пьют. Соседний хлебозавод помог: привозил булочки. Но сотрудники СЭС (санитарно-эпидемиологической станции) это запретили. В штате такой школы должны быть психологи, дефектологи, наркологи, а их просто оставили одних", — говорит астраханка Вера Дробинская, многодетная приемная мать. Ее дети окончили "восьмерку" в прошлом году.

Об ООШ № 8 она узнала, когда взяла в семью двоих из детского дома "Разночиновка" для умственно отсталых. "Детям было 11 и 12 лет, никогда не учились. Пошла по школам — везде отказали. А в восьмой директор говорит: "Да мы всех берем, не переживайте". Конечно, контингент тот еще, — вспоминает Дробинская. — Я писала заявление на прием и слышала, как в администрацию звонят из наркодиспансера: "Привезли парня с синдромом отмены, все стекла побил, решетку разогнул и вылез через окно. Скажите семье, пусть отремонтируют ". В ответ: "У него только бабушка, если с ней договоритесь — пожалуйста".

Кому они нужны?

В защиту школы готовили митинг, но мероприятие не согласовали, сославшись на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку.

Министр образования Виталий Гутман заявил: всех устроят в другие учреждения. Однако родители не верят. "Некоторым уже отказали. К тому же дети в одну школу не попадут. Многие жили рядом, а теперь будут ездить на маршрутках. Ближе всего к нам 64-я, но сын не хочет туда возвращаться", — объясняет Юлия Кильдеева. "Да не нужны они нигде, никто не будет ими заниматься", — считает Дробинская.