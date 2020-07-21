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Эксперт считает, что кинотеатры не вымрут, но сильно изменятся
Кинотеатрам страны разрешили работать с 15 июля. В Москве эта дата сдвинулась на 1 августа: каждый регион решает сам, что может привести индустрию к серьезному... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:30
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кино и сериалы, коронавирус в россии, фильмы 2020, кинотеатры, олег березин, кристофер нолан, москва, федерико феллини

Эксперт считает, что кинотеатры не вымрут, но сильно изменятся

08:00 21.07.2020 (обновлено: 11:30 21.07.2020)
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© Fotolia / Tyler OlsonЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре
© Fotolia / Tyler Olson
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Ольга Распопова. Кинотеатрам страны разрешили работать с 15 июля. В Москве эта дата сдвинулась на 1 августа: каждый регион решает сам, что может привести индустрию к серьезному кризису. Олег Березин, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров, в интервью РИА Новости рассказал, почему многие прокатчики не переживут следующую зиму, не перекормят ли зрителей блокбастерами после месяцев затишья и как в будущем заманивать в залы тех, кто привык смотреть фильмы дома.
© БадаловОлег Березин, глава Ассоциации владельцев кинотеатров
Олег Березин, глава Ассоциации владельцев кинотеатров
© Бадалов
Олег Березин, глава Ассоциации владельцев кинотеатров
— Там, где уже открылись кинотеатры, в Китае например, — статистика неутешительная: люди не торопятся возвращаться. Нам ждать того же?
— Из тех, кто в принципе у нас ходит в кино, а это около 22 миллионов россиян, десять процентов побегут на сеанс сразу. Но, скорее всего, это будет единичная вылазка — чтобы прийти еще раз, им уже понадобится мотив. Похожая ситуация была с ресторанами, когда они открылись: сначала ажиотаж, а потом затишье — за месяцы карантина люди привыкли есть дома. Еще 30-40 процентов зрителей ждут блокбастер вроде "Довода" Кристофера Нолана или большой российский фильм. Они придут в середине августа.
— Третья волна зрителей будет?
— Да, еще процентов сорок — в основном это родители с маленькими детьми или подростками, решатся на поход в кино еще позже, через три-четыре недели после открытия. И тут хорошо, если бы вышел "Мулан" или другая картина для семейного просмотра. Наконец, будут и те, кого мы пока потеряли, — их около десяти процентов.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники клининговой службы производят санитарную обработку кресел в кинотеатре
Сотрудники клининговой службы производит санитарную обработку кресел в кинотеатре
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудники клининговой службы производят санитарную обработку кресел в кинотеатре
— Получается, чтобы все вновь встало на рельсы, потребуется два с лишним месяца?
— И даже больше. В российских регионах очень разные условия, стадии карантина. Везде решают по-своему. Например, в Ростовской области кинотеатры уже открылись, но требования Роспотребнадзора там решили "доработать". Разрешенная загрузка зала сокращена до четверти, кроме того, закрыты точки общественного питания.

А у многих, включая большие сети, доходы от продажи билетов, как правило, не покрывают затраты на содержание кинотеатра — в плюс выходили благодаря кафе и барам, а также рекламе. Так что некоторым в Ростове при таких драконовских ограничениях проще пока и вовсе не открываться.

— А много ли кинотеатров не переживут пандемию?
— Примерно каждый пятый. Но медным тазиком они будут накрываться постепенно: пик придется сначала на октябрь-ноябрь, а потом на январь, когда придется расплачиваться по счетам при резко упавших доходах. Важно ведь еще не просто распахнуть двери, а создать прежнюю атмосферу. Пусть зал не будет набит битком, но полупустым он быть не должен: мы все-таки ходим в кино не только ради большого экрана и хорошего звука, но и ради коллективного просмотра. К примеру, если смотришь отличную комедию, но рядом никто не смеется, потому что людей просто нет, то начинаешь сомневаться, стоило ли сюда приходить.
Кадр из фильма Мисс плохое поведение
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— Какие кинотеатры больше пострадают — большие мультиплексы, независимые районные или художественные, что рассчитаны на продвинутых киноманов?
— Как ни парадоксально, но наиболее стойкими в этой ситуации оказываются художественные кинотеатры: у них своя преданная аудитория, которую приучили к хорошим фильмам на большом экране и обсуждению после просмотра. Тем, что работали на свой район, придется туговато: местные жители пока предпочтут проводить свободное время вместе, но в парке или на веранде. В наиболее уязвимом положении — из-за отсутствия регулярных потоков зрителей — находятся кинотеатры, рассчитанные на массы. Они, в силу своей бизнес-модели, не могут создавать вокруг себя лояльное коммьюнити: их ведь даже называют просто по торговым центрам, где они обычно расположены.

Чтобы выжить, таким массовым кинотеатрам нужны блокбастеры. Но если вспомнить происхождение этого слова, где block — квартал, а bust — разрушитель, это те проекты, на которые выстраиваются огромные очереди. А именно с регулярным выходом таких лент сейчас проблемы. Но они, конечно, будут надеяться и ждать своего "Аватара" — проекта, который их спасет. Но будет очень сложно, ведь только в нынешнем году российские кинотеатры из-за пандемии недосчитаются более 48 миллиардов рублей доходов.

— Могут ли поправить положение автокинотеатры, которые последние пару месяцев довольно активны?
— Нет, потому что у них много ограничений. Во-первых, из-за уязвимости для пиратства драйв-инам редко достаются новые фильмы. Во-вторых, наш световой день позволяет устраивать в среднем максимум пару сеансов в сутки. В общем, это не очень выгодная история, видимо, просто многим пока надо занять пустующие парковки.
© Фото : предоставлено пресс-службой Skyline CinemaАвтокинотеатр Skyline Cinema в Новосибирске
Автокинотеатр Skyline Cinema в Новосибирске
© Фото : предоставлено пресс-службой Skyline Cinema
Автокинотеатр Skyline Cinema в Новосибирске
— То есть драйв-ины — в принципе другой вид досуга?
— Там кино становится фоном. Если наши родители приходили в залы ради того, чтобы просто посмотреть фильм, то сейчас, когда контент с доставкой на дом гораздо дешевле, мотивы иные. Мы выбираемся не только для того, чтобы увидеть ленту на большом экране, но и провести время с близкими, самоидентифицироваться, посидеть где-то, кроме дома и работы. В автокинотеатре эта идея доведена до предела. Разница между традиционным залом и драйв-ином как между филармонией и клубом — вроде бы и там и там музыка, но приходят за разными ценностями. При этом они могут спокойно сосуществовать.
— А вот стриминговые сервисы, кажется, враги с традиционными кинотеатрами.
— Вовсе нет, и пандемия как раз стимулировала процесс интеграции. Кинотеатры не умрут, просто изменятся. Один вариант развития событий: они становятся частью глобальной медиасистемы. К примеру, тот же "Дисней", у которого уже есть свои парки, телеканалы, видеоигры, может выкупить несколько пространств, чтобы крутить там только свои фильмы, где их будут показывать даже раньше, чем в онлайне. А билет в зал не надо покупать отдельно: уже доступен всем подписчикам.
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— Но как же тогда небольшие города? Такие гиганты вряд ли захотят открывать там отдельные центры.
— В провинции могут появиться их брендированные агенты. Тот же принцип, как у больших компаний такси: есть свой автопарк, а есть частные владельцы, которые работают под общим логотипом. Третьим видом в этой новой экосистеме станут "кинотеатры второго экрана", которым, как сейчас кабельным каналам, новинки будут доставаться через полтора-два года.
— Сам кинотеатр может стать платформой?
— Вполне, и это второй вариант. Допустим, вы хотите посмотреть классику, "Сладкую жизнь" Феллини. Оставляете заявку, кинотеатр через свою платформу собирает еще человек 50 желающих посмотреть именно этот фильм и организует специальный сеанс. Плюс еще столько же платформа привлечет благодаря рекламе среди любителей итальянского кино или Феллини.
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— Это скорее про киноманов. А вкусы массового зрителя изменятся? Не потянет на комедии после всего, что мы уже пережили в 2020-м?
— Вполне: так уже было после пандемии испанки, Первой и Второй мировых войн. Тогда люди уставали настолько, что приходили в зал просто посмеяться. Кинотеатр — вообще идеальное место для комедий, потому что большой компанией всегда веселее. Скоро как раз выйдет такой фильм: российский "Хеппи-энд". Посмотрим, удастся ли ему повторить успех "Холопа".
— Кстати, откуда взялась у российских прокатчиков традиция устраивать премьеры в четверг?
— Считается, что зритель к выходным успеет прочесть уже вышедшие отзывы критиков и запланировать поход в кино. Массовая аудитория доверяет сарафанному радио.
— Не кажется вам, что премьеры сейчас будут придерживать — жалко же крутить хороший фильм, пока залы полупустые. Не ждет ли нас "пробка" из отличных лент в середине осени?
— Не думаю: прокатчики понимают, что пять блокбастеров в неделю зрители не выдержат. Мало кто ходит в кино больше одного раза в неделю, так что большому проекту обычно отдают 14 дней, чтобы успел собрать свою кассу. К тому же возникает проблема выбора: если вместо двух хороших фильмов человеку предложат пять, он, скорее всего, просто останется дома и снова включит сериал. Поэтому все будет хорошо, просто не так, как мы себе представляем.
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КультураКино и сериалыКоронавирус в Россиифильмы 2020КинотеатрыОлег БерезинКристофер НоланМоскваФедерико Феллини
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