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Володин рассказал о предстоящем отчете правительства в Госдуме
Депутаты Госдумы в ходе отчета правительства о работе за 2019 год смогут задать вопросы не только премьеру Михаилу Мишустину, но и вице-премьерам, а также... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:47
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
политика
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михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, политика

Володин рассказал о предстоящем отчете правительства в Госдуме

19:47 20.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы в ходе отчета правительства о работе за 2019 год смогут задать вопросы не только премьеру Михаилу Мишустину, но и вице-премьерам, а также министрам, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Отчет правительства в Госдуме запланирован на 22 июля.
По словам спикера ГД, сегодня и у Государственной думы, и у правительства есть понимание, что им необходимо выйти на более эффективный уровень взаимодействия.
"Граждане перед нами поставили эту задачу, поддержав поправки в конституцию, наделяющие дополнительными полномочиями Государственную думу. И в этой связи мы планируем не сводить отчет правительства к выступлению и ответам на вопросы только премьер-министра, будет лучше, если депутаты, задавая свои вопросы, смогут получить ответ не только председателя правительства, но и профильных министров, вице-премьеров", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
Здание Государственной Думы РФ
17 июля, 12:23
В Госдуме подготовились к отчету правительства
Он отметил, что такой формат позволит депутатам лучше понять, как в правительстве видят те или иные проблемы и как планируют их решать.
"На наш взгляд, после того, как были приняты поправки в конституцию, было бы правильно работу построить на новом уровне. Это другие отношения - с одной стороны, партнерские, с другой стороны, понимая ответственность перед нашими избирателями, мы должны работу так организовать, чтобы была выше ответственность и членов правительства, и депутатов", - сказал Володин.
Спикер Госдумы отметил, что для депутатов отчет правительства - новый этап развития парламентаризма, новый этап реализации норм конституции.
"И мы считаем правильным построить диалог таким образом, чтобы эта ответственность была не только на председателе правительства, но и на министрах, на вице-премьерах", - сказал политик.
Михаил Мишустин и Вячеслав Володин
16 июля, 15:57
Мишустин обсудил с Володиным основные темы отчета правительства в Госдуме
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Михаил МишустинГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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