Володин рассказал о предстоящем отчете правительства в Госдуме

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутаты Депутаты Госдумы в ходе отчета правительства о работе за 2019 год смогут задать вопросы не только премьеру Михаилу Мишустину , но и вице-премьерам, а также министрам, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин

Отчет правительства в Госдуме запланирован на 22 июля.

По словам спикера ГД, сегодня и у Государственной думы, и у правительства есть понимание, что им необходимо выйти на более эффективный уровень взаимодействия.

"Граждане перед нами поставили эту задачу, поддержав поправки в конституцию, наделяющие дополнительными полномочиями Государственную думу. И в этой связи мы планируем не сводить отчет правительства к выступлению и ответам на вопросы только премьер-министра, будет лучше, если депутаты, задавая свои вопросы, смогут получить ответ не только председателя правительства, но и профильных министров, вице-премьеров", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Он отметил, что такой формат позволит депутатам лучше понять, как в правительстве видят те или иные проблемы и как планируют их решать.

"На наш взгляд, после того, как были приняты поправки в конституцию, было бы правильно работу построить на новом уровне. Это другие отношения - с одной стороны, партнерские, с другой стороны, понимая ответственность перед нашими избирателями, мы должны работу так организовать, чтобы была выше ответственность и членов правительства, и депутатов", - сказал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что для депутатов отчет правительства - новый этап развития парламентаризма, новый этап реализации норм конституции.