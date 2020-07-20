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В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 1079
Число медицинских работников, зараженных коронавирусной инфекцией в Саратовской области, возросло до 1079, из них 80% выздоровели, сообщил первый замминистра... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:42
2020-07-20T17:42
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здоровье - общество
саратовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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САРАТОВ, 20 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Число медицинских работников, зараженных коронавирусной инфекцией
в Саратовской области
, возросло до 1079, из них 80% выздоровели, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
По данным минздрава области на 16 июля, число заразившихся коронавирусом медработников в области составляло 1039, из них семь человек умерли, в том числе пятеро от иной тяжелой патологии.
"На сегодняшний день зарегистрировано 1079 случаев инфицирования медиков новой коронавирусной инфекцией. Это не значит, что данные медики ей переболели, это значит, что у них были выявлены положительные анализы. В первую очередь, такое большое количество (зараженных) связано с тем, что мы практически с самых первых дней медицинских работников тестируем в полном объеме, как это предписано федеральным центром", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.
"У 626 медицинских работников заболевание протекало в бессимптомной форме... На сегодняшний день 867 медицинских работников уже не выделяют вирус, соответственно, порядка 200 находятся в активной стадии. Новых смертей среди медицинских работников, к счастью, нет", - отметил он.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 8349 случаев заражения коронавирусом, умер 51 пациент, выздоровели 4746.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.