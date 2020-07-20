В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 1079

По данным минздрава области на 16 июля, число заразившихся коронавирусом медработников в области составляло 1039, из них семь человек умерли, в том числе пятеро от иной тяжелой патологии.

"На сегодняшний день зарегистрировано 1079 случаев инфицирования медиков новой коронавирусной инфекцией. Это не значит, что данные медики ей переболели, это значит, что у них были выявлены положительные анализы. В первую очередь, такое большое количество (зараженных) связано с тем, что мы практически с самых первых дней медицинских работников тестируем в полном объеме, как это предписано федеральным центром", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.