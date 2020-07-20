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Власти Хабаровска надеются на конструктивное взаимодействие с Дегтяревым
Депутаты городской думы Хабаровска надеются на конструктивный диалог с назначенным врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, а мэрия рассчитывает... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:59
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
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353
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Власти Хабаровска надеются на конструктивное взаимодействие с Дегтяревым

16:59 20.07.2020
479
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Михаил Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 20 июл - РИА Новости. Депутаты городской думы Хабаровска надеются на конструктивный диалог с назначенным врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, а мэрия рассчитывает на взаимодействие, которое поможет улучшить жизнь города, об этом РИА Новости сообщили в думе и мэрии.
В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.
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"Он наш однопартиец. Поставит задачи, будем решать. Думаю, что с Михаилом Владимировичем (Дегтяревым – ред.) сложатся конструктивные отношения", - сообщил РИА Новости председатель думы, руководитель фракции ЛДПР в гордуме Михаил Сидоров.
Как сообщил РИА Новости заместитель мэра Хабаровска по связям с общественностью и средствами массовой информации Денис Митрофанов, городские власти надеются, что взаимодействие с Дегтяревым будет направлено на улучшение жизни города.
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"Мы видели в СМИ информацию о том, что депутат Дегтярев принял предложение президента о назначении его врио губернатора Хабаровского края. Мэр (Сергей Кравчук - ред.) лично с ним не знаком, но как только состоится встреча, будут определены перспективы дальнейшего взаимодействия, направленного на улучшения жизни города и горожан", - сказал Митрофанов.
Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоМихаил ДегтяревЛДПРМоскваХабаровскХабаровский крайПолитика
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