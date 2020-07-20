Власти Хабаровска надеются на конструктивное взаимодействие с Дегтяревым

Как сообщил РИА Новости заместитель мэра Хабаровска по связям с общественностью и средствами массовой информации Денис Митрофанов, городские власти надеются, что взаимодействие с Дегтяревым будет направлено на улучшение жизни города.

"Мы видели в СМИ информацию о том, что депутат Дегтярев принял предложение президента о назначении его врио губернатора Хабаровского края. Мэр (Сергей Кравчук - ред.) лично с ним не знаком, но как только состоится встреча, будут определены перспективы дальнейшего взаимодействия, направленного на улучшения жизни города и горожан", - сказал Митрофанов.