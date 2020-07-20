Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574607117.html
Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, документ опубликован на официальном портале правовой... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:52
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702654_0:118:2984:1798_1400x0_80_0_0_f64fdf2534490ec29c21ec4b738e825a.jpg
https://ria.ru/20200720/1574604405.html
https://ria.ru/20200720/1574604377.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702654_0:118:2984:1798_1400x0_80_0_0_f64fdf2534490ec29c21ec4b738e825a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702654_130:0:2861:2048_1400x0_80_0_0_95454f6dabba6d1110ba8e1b65181bb0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702654_471:0:2519:2048_1400x0_80_0_0_bdf0509dafdb09b25f142cb8a1cabe7a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, общество

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса

16:52 20.07.2020
2110
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, пенсионеры, получающие пенсии по старости, инвалидности или пенсии по потере кормильца в размере менее двух минимальных размеров оплаты труда, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 миллиона рублей. Рассрочка будет предоставляться не более чем на два года и не позднее, чем до 1 июля 2022 года. Для получения рассрочки у такого гражданина не должно быть иных доходов, кроме пенсии, также в его собственности не должно быть иной недвижимости, кроме той, где он проживает.
Президент РФ В. Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Вчера, 16:10
Путин подписал закон о праве муниципалитетов выделять жилье участковым
В законе отмечается, что рассрочка предполагает ежемесячное погашение долга равными частями, при нарушении графика платежей она отменяется и дальнейшее исполнительное производство осуществляется в общем порядке.
Кроме того, закон предполагает, что на время рассрочки должникам запрещается становиться поручителями, выдавать гарантии и продавать или отчуждать свое имущество; юрлицам - выплачивать дивиденды и совершать иные платежи по эмиссионным ценным бумагам, распределять прибыль между учредителями.
Также до конца этого года приставы не смогут изымать и арестовывать движимое имущество должников по месту их жительства или пребывания (исключение не касается автомобилей, мотоциклов, мопедов, квадроциклов и других самоходных машин).
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 16:10
Путин подписал закон о повышении пенсий родным погибших военных
Авторы также предлагают для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей ввести годовую рассрочку взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не превышает 15 миллионов рублей.
Рассрочка не действует для долгов в части возмещения вреда здоровью, компенсации морального вреда, выплате выходных пособий и зарплате. Послабление можно будет получить не более чем на год и не позднее чем до 1 августа 2021 года. Также в документе уточняется, что на внесудебную рассрочку не смогут рассчитывать компании и ИП, которые попадают под действие моратория на банкротство: они получают рассрочку через суд.
411146
Обсудить 1
Владимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о максимальном весе передач заключенным
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры
Путин подписал закон об исправлении нарушений при отсутствии чеков
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон, уточняющий порядок обращения ПФР за взысканием
Военные учения
Минобороны: внезапная проверка войск не направлена против других стран
Михаил Дегтярев
Политолог назвал назначение Дегтярева в Хабаровск кредитом доверия ЛДПР
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон об исчислении срока принудительных работ
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о правилах налогообложения операций с деньгами
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Чиновники
Мэр Азова в Ростовской области вышел на работу после домашнего ареста
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
У здания Государственной Думы России
В Госдуму внесли проект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Гроб
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о порядке взвешивания весогабаритного транспорта
Геннадий Онищенко
Онищенко оценил эффективность ультрафиолета против коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
Лента новостейМолния