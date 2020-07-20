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В Сербии число жертв коронавируса достигло 482
В Сербии число жертв COVID-19 к понедельнику достигло с начала пандемии 482, за сутки выявлены 359 больных коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:33
2020-07-20T16:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, китай, сша, в мире
БЕЛГРАД, 20 июл - РИА Новости.
В Сербии
число жертв COVID-19 к понедельнику достигло с начала пандемии 482, за сутки выявлены 359 больных коронавирусом
, сообщило министерство здравоохранения.
С минувшей пятницы в Сербии обязательным является ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра, из-за роста заболеваемости COVID-19. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем двух десятках сербских муниципалитетов.
"За прошедшие 24 часа протестированы 8 349 человек, выявлены 359 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 21 253 человек. Скончались 10 пациентов, всего умерли 482 больных", - заявил минздрав.
"На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 190 человек (максимум с начала пандемии - ред.)", - уточнили медики, всего госпитализированы 4 762 больных.
Власти Сербии ранее сообщили, что находятся в контакте в связи с разработкой вакцины против COVID-19 с исследователями и производителями в Великобритании, США, РФ и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.