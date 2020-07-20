Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574604583.html
Путин подписал закон о присяге для сотрудников Росгвардии
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии и порядке ее принесения, соответствующий документ... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:14
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261021_0:149:3026:1851_1400x0_80_0_0_f1b3fa9cff5a2bb0564091790bdda1e1.jpg
https://ria.ru/20200609/1572677014.html
Вот это я понимаю! ОТЛИЧНО! МОЛОДЕЦ! 🇷🇺😁..👍👍👍!
13
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261021_0:149:3026:1851_1400x0_80_0_0_f1b3fa9cff5a2bb0564091790bdda1e1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261021_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_62b8011d3cad55da3566d8b13eab6e2f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261021_309:0:2357:2048_1400x0_80_0_0_03497544d48642cd9befcdc9f10fad57.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, общество

Путин подписал закон о присяге для сотрудников Росгвардии

16:14 20.07.2020
835
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии и порядке ее принесения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно действующему законодательству, в госорганах, где предусмотрена военная и правоохранительная служба, военнослужащие приносят военную присягу, а лица, имеющие классные чины, - присягу. Порядок приведения к присяге и ее текст устанавливается "отраслевыми" федеральными законами (МВД, ФСИН, ФТС, ФПС МЧС, ФССП). Кроме того, присягу также приносят судьи, прокуроры и сотрудники СК РФ.
В связи с этим вводится аналогичный порядок принятия присяги и текст и для сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции.
Сотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве
9 июня, 12:34
Военнослужащим Росгвардии могут дать право на продовольственный паек
19210014
Обсудить 1
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Вот это я понимаю! ОТЛИЧНО! МОЛОДЕЦ! 🇷🇺😁..👍👍👍!
20 июля, 16:27
Стенька Разин
1010002
Рекомендуем
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Акция протеста в Барселоне
Между митингующими в Каталонии и полицией произошли столкновения
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о рассмотрении гражданских споров на госслужбе
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о данных об освобождении лиц с опасными болезнями
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о направленных на развитие госслужбы экспериментах
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
В Благовещенске митинг в поддержку Фургала шел около часа
Президент РФ В. Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин подписал закон о праве муниципалитетов выделять жилье участковым
Гроб
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о повышении пенсий родным погибших военных
Розовое игристое вино
Врач рассказала, какой алкоголь снижает холестерин
Владимир Жириновский
Жириновский оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Медицинские маски
В Пермском крае ужесточили масочный режим из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин
Путин запретил особый порядок рассмотрения тяжких уголовных дел
Президент РФ Владимир Путин
Путин одобрил пакет законов о "народном" бюджетировании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
Лента новостейМолния