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Путин подписал закон о рассмотрении гражданских споров на госслужбе
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о порядке рассмотрения индивидуальных служебных споров на государственной гражданской службе,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:11
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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владимир путин, общество

Путин подписал закон о рассмотрении гражданских споров на госслужбе

16:11 20.07.2020
212
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о порядке рассмотрения индивидуальных служебных споров на государственной гражданской службе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предусматривает совершенствование порядка формирования комиссии государственного органа по индивидуальным служебным спорам и ее работы с учетом особенностей организации и функционирования государственных органов.
В комиссию будут включаться, помимо представителей выборного профсоюзного органа, и представители госслужащих, избираемые на собрании. При этом на работодателя возлагается обязанность обеспечить проведение таких собраний.
Согласно закону, за гражданским служащим, а также поступающим на гражданскую службу или ранее состоящим на ней, закрепляется право перенести рассмотрение служебного спора в суд, если он не был рассмотрен комиссией по служебным спорам в десятидневный срок.
Перечень служебных споров, которые могут быть в таком формате в суде, дополняется заявлением о неправомерных действиях работодателя при обработке или защите персональных данных.
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