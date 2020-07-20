Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574604082.html
Путин подписал закон о требованиях к организаторам азартных игр
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ужесточающий требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:05
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443156_0:0:2877:1619_1400x0_80_0_0_885169d7ac14f04a2648afe09ed5cf0e.jpg
https://ria.ru/20200719/1574556773.html
https://ria.ru/20200717/1574494554.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443156_0:0:2877:1619_1400x0_80_0_0_885169d7ac14f04a2648afe09ed5cf0e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443156_127:0:2858:2048_1400x0_80_0_0_c4afcfb2ba322236ea0dc85538b6337a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574444510_0:0:1758:1757_1400x0_80_0_0_484e4a999f4c6c6c38147cbe87bac4fc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, экономика

Путин подписал закон о требованиях к организаторам азартных игр

16:05 20.07.2020
302
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ужесточающий требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Прежде организатором азартных игр не могло выступать юрлицо, учредителями (участниками) которого являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.
Данный закон запрещает выступать в качестве организатора азартных игр и юрлицам, учредителями (участниками) которых являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления против госвласти. Аналогичные ограничения предлагается распространить и на бенефициарных владельцев организаторов азартных игр, а также на операторов лотерей.
Анатолий Аксаков
19 июля, 14:36
Закон о цифровой валюте могут принять осенью, заявили в Госдуме
Учредителями (участниками) организатора азартных игр, оператора лотереи и лицами, оказывающими существенное прямое или косвенное влияние на решения органов их управления, согласно закону, не могут являться юрлица, зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Минфином России.
Закон должен вступить в силу через 90 дней после его официального опубликования. Проект был разработан правительством РФ в целях приведения законодательства РФ, регулирующего деятельность по организации и проведение азартных игр и лотерей, в соответствие с Концепцией развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Инна Святенко
17 июля, 13:55Туризм
В Совфеде могут разработать новый закон о туризме
510000
Обсудить 0
Владимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Прохор Шаляпин и Александр Беляев
Прохор Шаляпин рассказал, что Беляев был ему как брат
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о возврате валютной выручки
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК решил выпустить из-под ареста администратора "Омбудсмена полиции"
Президент РФ Владимир Путин
Путин ратифицировал протокол к соглашению о кредите Венесуэле
Флаг Германии
В Германии не стали комментировать информацию об экс-менеджере Wirecard
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о структуре управления "дочками" предприятий ОПК
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о правилах налогообложения операций с деньгами
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон об электронном документообороте для tax free
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал пакет законов о финансовых маркетплейсах
SputnikPro расширяет партнерскую сеть среди вузов Индии
SputnikPro расширяет партнерскую сеть среди вузов Индии
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон, уточняющий порядок обращения ПФР за взысканием
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о данных об освобождении лиц с опасными болезнями
Президент США Дональд Трамп
Twitter удалил видео, которым поделился Трамп
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
ПФР одобрил 800 заявлений на распоряжение маткапиталом через банки
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Генпрокуратура признала работу семи западных НКО нежелательной в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
Лента новостейМолния