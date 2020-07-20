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Эксперты назвали статью о датчиках на "Турецком потоке" измышлениями
У России есть технологии создания глубинных детекторов подводных лодок, но устанавливать их на газопроводах "Турецкий поток" и "Голубой поток" нет смысла из-за... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:34
турецкий поток
голубой поток
черное море
сергей гайдук
константин сивков
владимир комоедов
в мире
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РИА Новости
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353
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турецкий поток, голубой поток, черное море, сергей гайдук, константин сивков, владимир комоедов, в мире

Эксперты назвали статью о датчиках на "Турецком потоке" измышлениями

15:34 20.07.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. У России есть технологии создания глубинных детекторов подводных лодок, но устанавливать их на газопроводах "Турецкий поток" и "Голубой поток" нет смысла из-за шума, считают опрошенные РИА Новости военные эксперты.
Так они прокомментировали исследование, проведенное украинским журналом "Черноморская безопасность" при участии экс-командующего ВМС Сергея Гайдука. В нем говорится, что Россия якобы размещает оборудование для слежения за оружием противника на объектах газопровода "Турецкий поток" и планирует установить его на "Голубом потоке".
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"Чтобы ставить датчики, фиксаторы движения подводных лодок, совершенно необязательно их привязывать к "потокам". Никто их к "потокам" не привязывает, потому что "поток" создает шумы, которые являются препятствием, помехой для работы этих датчиков", - объяснил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
Обычно подобные датчики ставят как раз на удалении от источников шума. Кроме того, целесообразно устанавливать детекторы в тех местах, где могут действовать подлодки вероятного противника, отметил эксперт.
По словам Сивкова, Россия сегодня создает стационарные системы подводного наблюдения - то есть, в принципе, их можно развернуть и в Черном море, но нужно следить за глубинами. Подводные буи нецелесообразно ставить на глубинах в несколько тысяч метров, которые бывают в Черном море.
Даже если создать прочный корпус обеспечить работоспособность буя на такой глубине, получить сигнал сквозь такую толщу воды будет проблематично.
"Но это украинцев никак не касается, потому что у них нет подводных лодок", - констатировал Сивков.
В том, что России необходима подобная система слежения, усомнился и бывший командующий Черноморским флотом РФ (1998-2002 годы) Владимир Комоедов. По его словам, было бы целесообразнее построить более крупные системы подводного наблюдения на Балтике, на Севере и Дальнем Востоке.
А вот на Черном море, из-за неравномерного рельефа, подобный проект окажется слишком догорим и малоэффективным, считает адмирал.
"Это не оперативный, не стратегический, даже не тактический уровень, если там ставить системы наблюдения", - сказал Комоедов в беседе с РИА Новости.
При этом он не исключил, что для охраны "Турецкого потока", например от диверсантов, все же стоило бы предпринять какие-либо меры в будущем. Но такая защита понадобится только у берегов, так как на больших глубинах и навредить газопроводу будет слишком сложно.
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Турецкий потокГолубой потокЧерное мореСергей ГайдукКонстантин СивковВладимир КомоедовВ мире
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