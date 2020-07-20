Эксперты назвали статью о датчиках на "Турецком потоке" измышлениями

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. У России есть технологии создания глубинных детекторов подводных лодок, но устанавливать их на газопроводах " У России есть технологии создания глубинных детекторов подводных лодок, но устанавливать их на газопроводах " Турецкий поток " и " Голубой поток " нет смысла из-за шума, считают опрошенные РИА Новости военные эксперты.

Так они прокомментировали исследование, проведенное украинским журналом "Черноморская безопасность" при участии экс-командующего ВМС Сергея Гайдука . В нем говорится, что Россия якобы размещает оборудование для слежения за оружием противника на объектах газопровода "Турецкий поток" и планирует установить его на "Голубом потоке".

"Чтобы ставить датчики, фиксаторы движения подводных лодок, совершенно необязательно их привязывать к "потокам". Никто их к "потокам" не привязывает, потому что "поток" создает шумы, которые являются препятствием, помехой для работы этих датчиков", - объяснил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков

Обычно подобные датчики ставят как раз на удалении от источников шума. Кроме того, целесообразно устанавливать детекторы в тех местах, где могут действовать подлодки вероятного противника, отметил эксперт.

По словам Сивкова, Россия сегодня создает стационарные системы подводного наблюдения - то есть, в принципе, их можно развернуть и в Черном море, но нужно следить за глубинами. Подводные буи нецелесообразно ставить на глубинах в несколько тысяч метров, которые бывают в Черном море.

Даже если создать прочный корпус обеспечить работоспособность буя на такой глубине, получить сигнал сквозь такую толщу воды будет проблематично.

"Но это украинцев никак не касается, потому что у них нет подводных лодок", - констатировал Сивков.

В том, что России необходима подобная система слежения, усомнился и бывший командующий Черноморским флотом РФ (1998-2002 годы) Владимир Комоедов . По его словам, было бы целесообразнее построить более крупные системы подводного наблюдения на Балтике, на Севере и Дальнем Востоке.

А вот на Черном море, из-за неравномерного рельефа, подобный проект окажется слишком догорим и малоэффективным, считает адмирал.

"Это не оперативный, не стратегический, даже не тактический уровень, если там ставить системы наблюдения", - сказал Комоедов в беседе с РИА Новости.