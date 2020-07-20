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Белоруссия и США не будут союзниками в обозримом будущем, уверен дипломат
Белоруссия и США не станут военно-политическими союзниками в обозримой перспективе, но страны могут быть взаимовыгодными партнерами, заявил в понедельник... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:58
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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майк помпео, дональд трамп, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире

Белоруссия и США не будут союзниками в обозримом будущем, уверен дипломат

13:58 20.07.2020
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© РИА Новости / Руслан КривобокДворец спорта в Минске
Дворец спорта в Минске
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Дворец спорта в Минске. Архивное фото
МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Белоруссия и США не станут военно-политическими союзниками в обозримой перспективе, но страны могут быть взаимовыгодными партнерами, заявил в понедельник белорусский посол в Вашингтоне Олег Кравченко.
Ранее в понедельник белорусский президент Александр Лукашенко назначил Кравченко послом республики в США. С 2017 года Кравченко занимал должность заместителя министра иностранных дел Белоруссии.
Олег Кравченко
Вчера, 12:30
Лукашенко назначил первого с 2008 года посла Белоруссии в США
"Мы с Соединенными Штатами Америки не станем военно-политическими союзниками в обозримой перспективе, но мы можем быть взаимовыгодными партнерами", - приводит слова Кравченко издание "СБ. Беларусь сегодня".
При этом дипломат отметил, что принадлежность двух стран к разным военно-политическим блокам "не исключает, а, скорее, определяет необходимость контактов между военными". "Безусловно, мы соглашаемся не во всем, поэтому важным элементов наших двусторонних отношений останется диалог по тем вопросам, по которым наши позиции различаются", - заметил Кравченко.
Он также обратил внимание, что среди областей, в которых интересы двух стран совпадают, в первую очередь значатся взаимодействие по привлечению финансовых ресурсов, экономический и энергетический диалог, международная безопасность, а также сотрудничество правоохранительных органов.
Говоря о своей главной задаче на посту посла в США, Кравченко отметил, что ему хотелось бы достичь "такого уровня нормализации… отношений (между двумя странами – ред.), который можно будет оценить как устойчивый". "Когда мы будем знать наверняка, что в ближайшее время не возникнет новых осложнений для доступа на емкий и платежеспособный американский рынок, для возможностей производственной кооперации, для возможности привлечения финансовых ресурсов. И поэтому я считаю именно придание устойчивого характера тем достижениям, той нормализации, которую нам удалось достичь сейчас, приоритетной задачей", - добавил посол.
Вашингтон и Минск взаимно отозвали послов в 2008 году, до настоящего времени посольства возглавляли временные поверенные. В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Так, республику 1 февраля посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Стороны подтвердили готовность обменяться послами.
Президент США Дональд Трамп в мае внес в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Минске. Прибытие в Минск американского посла ожидается летом текущего года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
4 июля, 09:03
Лукашенко отметил важность для Белоруссии прочных отношений с США
451134
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Майк ПомпеоДональд ТрампАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияСШАВ мире
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