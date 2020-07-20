Российскую вакцину от COVID-19 надо проверить на больных, считает эксперт

Забор крови на анализ перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Архивное фото

Забор крови на анализ перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вакцине, созданной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и тестируемой добровольцами на базе госпиталя Минобороны РФ, потребуются дополнительные испытания, чтобы ее можно было использовать людям с хроническим заболеваниями, пожилым и детям, считает руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков. Вакцине, созданной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и тестируемой добровольцами на базе госпиталя Минобороны РФ, потребуются дополнительные испытания, чтобы ее можно было использовать людям с хроническим заболеваниями, пожилым и детям, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ

Ранее в Минобороны России сказали, что успешно завершена фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19 с участием добровольцев на базе главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

"Необходимо провести дополнительные исследования, поскольку сейчас показание к применению вакцины есть только для здоровых людей, на которых проверили действие вакцины. Чтобы вакцинировать другие категории, в том числе людей с хроническими заболеваниями, престарелым потребуются дополнительные исследования. С особой аккуратностью и осторожностью всегда делают вакцину для детей, для них также понадобятся дополнительные испытания", - заявил Волчков.

Эксперт подчеркнул, что во время испытаний на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны получены результаты об отсутствии значимых побочных эффектов для 80 взрослых, физически здоровых добровольцев. Также были получены результаты эффективности этого препарата, оценена нейтрализующая способность вырабатываемых им антител. В ходе дальнейших исследований дополнительно оценят Т-клеточный иммунный ответ на инфекцию.

"Первые добровольцы автоматически включаются в долговременные наблюдения, чтобы проследить более длительные побочные эффекты. Обычно наблюдение ведется несколько лет. Сначала с ними будут встречаться ежемесячно, затем раз в полгода, будут исследовать данные о самочувствии, брать титры антител и исследовать клетки, смотреть длительность иммунной памяти", -рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ.