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Российскую вакцину от COVID-19 надо проверить на больных, считает эксперт
Вакцине, созданной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и тестируемой добровольцами на базе госпиталя Минобороны РФ, потребуются дополнительные... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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павел волчков , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московский физико-технический институт, общество

Российскую вакцину от COVID-19 надо проверить на больных, считает эксперт

13:52 20.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗабор крови на анализ перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
Забор крови на анализ перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Забор крови на анализ перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вакцине, созданной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и тестируемой добровольцами на базе госпиталя Минобороны РФ, потребуются дополнительные испытания, чтобы ее можно было использовать людям с хроническим заболеваниями, пожилым и детям, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Ранее в Минобороны России сказали, что успешно завершена фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19 с участием добровольцев на базе главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
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"Необходимо провести дополнительные исследования, поскольку сейчас показание к применению вакцины есть только для здоровых людей, на которых проверили действие вакцины. Чтобы вакцинировать другие категории, в том числе людей с хроническими заболеваниями, престарелым потребуются дополнительные исследования. С особой аккуратностью и осторожностью всегда делают вакцину для детей, для них также понадобятся дополнительные испытания", - заявил Волчков.
Эксперт подчеркнул, что во время испытаний на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны получены результаты об отсутствии значимых побочных эффектов для 80 взрослых, физически здоровых добровольцев. Также были получены результаты эффективности этого препарата, оценена нейтрализующая способность вырабатываемых им антител. В ходе дальнейших исследований дополнительно оценят Т-клеточный иммунный ответ на инфекцию.
"Первые добровольцы автоматически включаются в долговременные наблюдения, чтобы проследить более длительные побочные эффекты. Обычно наблюдение ведется несколько лет. Сначала с ними будут встречаться ежемесячно, затем раз в полгода, будут исследовать данные о самочувствии, брать титры антител и исследовать клетки, смотреть длительность иммунной памяти", -рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПавел ВолчковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московский физико-технический институтОбщество
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