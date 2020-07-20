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МВД Австрии собирает информацию по делу бывшего члена правления Wirecard
Министерство внутренних дел Австрии собирает информацию по делу бывшего члена правления немецкой финтех-компании Wirecard Яна Марсалека, пропавшего в прошлом... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:10
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353
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дмитрий песков, москва, минск, белоруссия, в мире

МВД Австрии собирает информацию по делу бывшего члена правления Wirecard

13:10 20.07.2020
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© Фото : BMI/Gerd PachauerСотрудник полиции в Австрии
Сотрудник полиции в Австрии
© Фото : BMI/Gerd Pachauer
Сотрудник полиции в Австрии. Архивное фото
ВЕНА, 20 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Австрии собирает информацию по делу бывшего члена правления немецкой финтех-компании Wirecard Яна Марсалека, пропавшего в прошлом месяце на фоне скандала в фирме, сообщил в понедельник РИА Новости представитель ведомства.
Марсалек является гражданином Австрии.
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Вчера, 13:00
В Кремле ответили на вопрос о перевозе бывшего топ-менеджера Wirecard
"В данный момент ведется внутренний сбор сведений, по завершении мы проинформируем о его результатах. До этого момента я не могу вам дать более детальную информацию по этому делу", - сообщил собеседник агентства.
В субботу издание Spiegel сообщало, что Марсалек въехал на территорию Белоруссии. Издание утверждает, что в Минск Марсалек прибыл через Таллин чартерным рейсом, однако позже его решили перевезти в Россию.
В свою очередь немецкая газета Handelsblatt пишет со ссылкой на источники в бизнес-структурах, системе юстиции и дипломатических кругах, что Марсалек находится под Москвой. По данным издания, Марсалека якобы "под контролем" спецслужб доставили в Россию. Как пишет газета, ранее он перевел в РФ значительную сумму "в форме биткоинов", которую вывел из Дубая, где Wirecard проводила сомнительные операции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не известно о "перевозе" Марсалека в Россию.
Крупный финансовый скандал разразился в Германии в июне, когда один из лидеров немецкого рынка ИТ Wirecard отозвала финансовый отчет за 2019 год после того, как аудиторы зафиксировали на ее счетах нехватку денежных средств в 1,9 миллиарда евро. На фоне этого глава компании Маркус Браун ушел в отставку. Позднее он был задержан по подозрению в искусственном увеличении баланса Wirecard посредством мнимого дохода от сделок, чтобы представить компанию более состоятельной и привлекательной для инвесторов и клиентов, но освобожден под залог.
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Дмитрий ПесковМоскваМинскБелоруссияВ мире
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