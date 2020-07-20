"Роскосмос" сообщил о замечаниях при установке ракеты "Союз" на Байконуре

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На . На Байконуре возникли замечания к наземному оборудованию при установке " Союза-2.1а ", заявили в " Роскосмосе ".

Там уточнили, что речь идет о работе одного из агрегатов стартового комплекса, и выразили уверенность, что в ближайшее время решат проблему.

Прогресс МС-15 ". Пуск назначен на 23 июля. Сейчас на космодроме проходят заключительные операции по подготовке к пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "". Пуск назначен на 23 июля.

В плане предстартовой подготовки на случай необходимости устранить нештатные ситуации и замечания существует специальный резервный день.

Предстоящий полет "Прогресса" к МКС должен быть пятым с использованием сверхбыстрой трехчасовой (двухвитковой) схемы. В будущем ее планируется применять на пилотируемых кораблях "Союз", которые в настоящее время летают к МКС по быстрой шестичасовой (четырехвитковой) схеме.