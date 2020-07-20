"Роскосмос" сообщил о замечаниях при установке ракеты "Союз" на Байконуре

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На Байконуре возникли замечания к наземному оборудованию при установке "Союза-2.1а", заявили в "Роскосмосе".
Там уточнили, что речь идет о работе одного из агрегатов стартового комплекса, и выразили уверенность, что в ближайшее время решат проблему.
Сейчас на космодроме проходят заключительные операции по подготовке к пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15". Пуск назначен на 23 июля.
В плане предстартовой подготовки на случай необходимости устранить нештатные ситуации и замечания существует специальный резервный день.
Предстоящий полет "Прогресса" к МКС должен быть пятым с использованием сверхбыстрой трехчасовой (двухвитковой) схемы. В будущем ее планируется применять на пилотируемых кораблях "Союз", которые в настоящее время летают к МКС по быстрой шестичасовой (четырехвитковой) схеме.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.