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"Роскосмос" сообщил о замечаниях при установке ракеты "Союз" на Байконуре
На Байконуре возникли замечания к наземному оборудованию при установке "Союза-2.1а", заявили в "Роскосмосе". РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:00
байконур (космодром)
космос - риа наука
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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байконур (космодром), космос - риа наука, союз, роскосмос

"Роскосмос" сообщил о замечаниях при установке ракеты "Союз" на Байконуре

11:59 20.07.2020 (обновлено: 13:00 20.07.2020)
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© КЦ "Южный" / Роскосмос / Перейти в фотобанкСборка ракеты космического назначения (РКН) "Союз-2.1а"
Сборка ракеты космического назначения (РКН) Союз-2.1а
© КЦ "Южный" / Роскосмос
Перейти в фотобанк
Сборка ракеты космического назначения (РКН) "Союз-2.1а". Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На Байконуре возникли замечания к наземному оборудованию при установке "Союза-2.1а", заявили в "Роскосмосе".
Там уточнили, что речь идет о работе одного из агрегатов стартового комплекса, и выразили уверенность, что в ближайшее время решат проблему.
Сейчас на космодроме проходят заключительные операции по подготовке к пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15". Пуск назначен на 23 июля.
В плане предстартовой подготовки на случай необходимости устранить нештатные ситуации и замечания существует специальный резервный день.
Старт ракеты-носителя
4 июня, 13:58РИА Наука
Вместо модуля для МКС на ракете "Союз-2" отправят спутник "Глонасс"
Предстоящий полет "Прогресса" к МКС должен быть пятым с использованием сверхбыстрой трехчасовой (двухвитковой) схемы. В будущем ее планируется применять на пилотируемых кораблях "Союз", которые в настоящее время летают к МКС по быстрой шестичасовой (четырехвитковой) схеме.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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Байконур (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзРоскосмос
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