В Тюменской области врачи вытащили улитку из уха пациента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Врачи в городе Врачи в городе Ишим Тюменской области вытащили из уха пациента улитку, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.

"Врачи Тюменской области столкнулись с необычной ситуацией. За помощью в областную больницу №4 в Ишиме обратился мужчина. Он жаловался на заложенность и чувство шевеления в ухе", - говорится в сообщении.

Пациент сразу предположил, что там может быть насекомое, и, как выяснилось, не ошибся.

"В слуховом проходе находилась живая улитка-прудовик размером меньше сантиметра", - приводятся в сообщении слова врача-оториноларинголога Александра Гартунга.

Пациент рассказал, что в этот день купал в водоеме собаку, однако сам в воду не заходил. Дискомфорт в ухе появился, когда собака отряхнулась после купания. Дома очистить ушную раковину не получилось, тогда мужчина обратился в больницу, где и вытащили улитку.