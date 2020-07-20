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В Тюменской области врачи вытащили улитку из уха пациента
Врачи в городе Ишим Тюменской области вытащили из уха пациента улитку, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:35
тюменская область
ишим
общество
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РИА Новости
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тюменская область, ишим, общество

В Тюменской области врачи вытащили улитку из уха пациента

11:35 20.07.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовУлитка
Улитка
© РИА Новости / Антон Денисов
Улитка. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Врачи в городе Ишим Тюменской области вытащили из уха пациента улитку, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.
"Врачи Тюменской области столкнулись с необычной ситуацией. За помощью в областную больницу №4 в Ишиме обратился мужчина. Он жаловался на заложенность и чувство шевеления в ухе", - говорится в сообщении.
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Пациент сразу предположил, что там может быть насекомое, и, как выяснилось, не ошибся.
"В слуховом проходе находилась живая улитка-прудовик размером меньше сантиметра", - приводятся в сообщении слова врача-оториноларинголога Александра Гартунга.
Пациент рассказал, что в этот день купал в водоеме собаку, однако сам в воду не заходил. Дискомфорт в ухе появился, когда собака отряхнулась после купания. Дома очистить ушную раковину не получилось, тогда мужчина обратился в больницу, где и вытащили улитку.
"Врачи напоминают: нельзя самостоятельно извлекать инородное тело, нужно сразу обратиться в больницу. Чтобы избавиться от шевелений насекомых, закапайте вазелиновое или подсолнечное масло, только если нет хронического отита или перфорации перепонки", - отмечается в сообщении.
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