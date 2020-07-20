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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574581926.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста коронавируса за сутки зафиксирован в Москве, Подмосковье, ЕАО – 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, республика ингушетия, москва, московская область (подмосковье), экономика

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:06 20.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста коронавируса за сутки зафиксирован в Москве, Подмосковье, ЕАО – 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. г. Москва, Московская область, Еврейская АО - 0,2%, 2. Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область - 0,3%, 3. Брянская область, Чеченская Республика - 0,4%", - говорится в сообщении.
Также прирост в 0,5% зафиксирован в Карачаево-Черкессии, Калужской, Новгородской, Смоленской, Тульской, Курской, Калининградской областях и Дагестане.
Прирост 0,6% - в Орловской, Псковской, Рязанской, Пензенской, Тверской областях и Татарстане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРеспублика ИнгушетияМоскваМосковская область (Подмосковье)Экономика
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