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В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 15, до 4410, сообщила администрация региона. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:00
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, липецкая область, общество

В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса

11:00 20.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 15, до 4410, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области – 15 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 4410 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Всего в регионе выздоровели 3368 человек, 20 пациентов, в том числе три медработника, умерли.
Население Липецкой области составляет 1,139 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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